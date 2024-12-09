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Общество

Офис бесплатной юридической помощи открыли в Кадамджае

Офис бесплатной юридической помощи открыли в Кадамджае. Об этом сообщили в ПРООН.

Отмечается, что эта помощь будет бесплатной и является важным шагом в улучшении доступа к правосудию для жителей Кадамджайского района и Баткенской области в целом, и особенно уязвимым группам населения.

Инициатива реализована благодаря сотрудничеству службы юридической помощи при Министерстве юстиции и Программы развития ООН при поддержке правительства Финляндии.

Здание предоставлено на безвозмездной основе, оно отремонтировано и оснащено всем необходимым.

«Этот офис существенно расширит доступ к правосудию для жителей Кадамджайского района и за его пределами, предоставляя жизненно важную поддержку наиболее нуждающимся. Мы высоко ценим наше взаимное плодотворное сотрудничество с Министерством юстиции, а также с национальными и местными партнерами в работе по достижению устойчивого развития», — сказала постоянный представитель организации в КР Александра Соловьева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313587/
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