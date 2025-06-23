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Общество

Кто в Кыргызстане может рассчитывать на бесплатного адвоката

В реестре системы гарантированной государством юридической помощи находится 420 адвокатов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заведующая отделом мониторинга и контроля исполнения Службы юридической помощи при Минюсте Чолпон Бакирова.

По ее словам, служба работает в сфере уголовного, гражданского и административного судопроизводства.

Ведущий специалист Алтынай Токтоназарова добавила, что 25 адвокатов прошли специализацию и работают с гражданами, пострадавшими от семейного насилия.

Право на получение квалифицированной юридической помощи предоставляется не только гражданам Кыргызской Республики, но и иностранцам, лицам без гражданства, беженцам.

По закону, квалифицированная юридическая помощь предоставляется гражданам при условии, что их доход не превышает 60-кратного размера минимальной заработной платы. Размер дохода исчисляется за период 12 месяцев, предшествующих обращению за квалифицированной юридической помощью.

Но есть категория граждан, которым юрпомощь предоставляется без учета дохода:

  • лица с инвалидностью I и II групп;
  • ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;
  • малоимущие и малообеспеченные,
  • матери-одиночки,
  • пожилые граждане, проживающие в государственных социальных стационарных учреждениях и другие.

«В рамках уголовного судопроизводства задержанным адвокат предоставляется немедленно, в рамках других судопроизводств — только при предоставлении определенных документов. Допустим, малоимущей семье нужно предоставить социальный паспорт, женщине, подвергшейся домашнему насилию, — постановление следователя о том, что она является потерпевшей и так далее», — подчеркнула Чолпон Бакирова.

Отметим, что на сайте Службы юридической помощи имеется калькулятор, при помощи которого можно узнать, есть ли у конкретного человека право на бесплатного адвоката.

Чолпон Бакирова добавила, что по стране действует 42 офиса Службы юридической помощи.

При наличии вопросов можно обратиться на горячую линию службы по номеру 114.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333780/
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