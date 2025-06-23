Кто в Кыргызстане может рассчитывать на бесплатного адвоката

В реестре системы гарантированной государством юридической помощи находится 420 адвокатов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заведующая отделом мониторинга и контроля исполнения Службы юридической помощи при Минюсте Чолпон Бакирова.

По ее словам, служба работает в сфере уголовного, гражданского и административного судопроизводства.

Ведущий специалист Алтынай Токтоназарова добавила, что 25 адвокатов прошли специализацию и работают с гражданами, пострадавшими от семейного насилия.

Право на получение квалифицированной юридической помощи предоставляется не только гражданам Кыргызской Республики, но и иностранцам, лицам без гражданства, беженцам.

По закону, квалифицированная юридическая помощь предоставляется гражданам при условии, что их доход не превышает 60-кратного размера минимальной заработной платы. Размер дохода исчисляется за период 12 месяцев, предшествующих обращению за квалифицированной юридической помощью.

Но есть категория граждан, которым юрпомощь предоставляется без учета дохода:

лица с инвалидностью I и II групп;

ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;

малоимущие и малообеспеченные,

матери-одиночки,

пожилые граждане, проживающие в государственных социальных стационарных учреждениях и другие.

«В рамках уголовного судопроизводства задержанным адвокат предоставляется немедленно, в рамках других судопроизводств — только при предоставлении определенных документов. Допустим, малоимущей семье нужно предоставить социальный паспорт, женщине, подвергшейся домашнему насилию, — постановление следователя о том, что она является потерпевшей и так далее», — подчеркнула Чолпон Бакирова.

Отметим, что на сайте Службы юридической помощи имеется калькулятор, при помощи которого можно узнать, есть ли у конкретного человека право на бесплатного адвоката.

Чолпон Бакирова добавила, что по стране действует 42 офиса Службы юридической помощи.

При наличии вопросов можно обратиться на горячую линию службы по номеру 114.