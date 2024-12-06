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Общество

В детсадах Кыргызстана 506 вакансий на должность директора: объявлен конкурс

В детсадах Кыргызстана насчитывается 506 вакансий на должность директора. Министерство образования и науки объявило конкурс на замещение должности руководителей государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Как сообщила пресс-служба ведомства, регистрация заявлений и документов кандидатов для участия в первом этапе конкурса началась 6 декабря и завершится 19 декабря.

Ранее глава кабмина обещал решить вопрос до 1 декабря.

По его словам, к этой дате «закроем все вакансии директоров школ и детсадов». «Я провел собрание по этому вопросу. До 1 декабря закроем все вакансии. Я давал поручение, чтобы упростили тесты, чтобы все было понятно», — говорил Акылбек Жапаров в парламенте.

Напомним, в июле 2022 года президент Садыр Жапаров подписал указ об освобождении от должности всех директоров школ, проработавших на своих постах более пяти лет. В 966 учебных заведениях должны были смениться директора. Согласно документу, руководители образовательных учреждений будут назначаться каждые пять лет по результатам конкурса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313375/
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