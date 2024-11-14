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Власть

До 1 декабря закроем вакансии директоров школ и детсадов — Акылбек Жапаров

До 1 декабря закроем все вакансии директоров школ и детсадов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров.

Депутат Чынгыз Ажибаев отметил, что на сегодня в школьных и дошкольных учреждениях есть около 400 вакантных должностей руководителей. Претендентам не удается пройти сложный конкурс.

«Я провел собрание по этому вопросу. До 1 декабря закроем все вакансии. Я давал поручение, чтобы упростили тесты, чтобы все было понятно», — сказал глава кабмина.

Он добавил, что на должность заведующего детским садом приходят те, кто был заместителем акимов, и другие бывшие чиновники.

«Говорят, питание, мыломоющие средства будут бесплатными и всегда у них будут дома. Мы не должны давать красть им детское питание и другое. Назначим добросовестных», — отметил Акылбек Жапаров.

Напомним, в июле 2022 года президент Садыр Жапаров подписал указ об освобождении от должности всех директоров школ, проработавших на своих постах более пяти лет. В 966 школах должны были смениться директоров. Согласно документу, руководители образовательных учреждений будут назначаться каждые пять лет по результатам конкурса. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/311105/
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