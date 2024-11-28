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Общество

Сельскохозяйственная отрасль в 2024 году получила 2,32 миллиарда сомов

Сельскохозяйственная отрасль Кыргызстана в 2024-м получила 2,32 миллиарда сомов. Об этом сообщает ОАО «Гарантийный фонд».

Отмечается, что поддержка аграриев, как и в прежние годы, остается приоритетным направлением деятельности Гарантийного фонда.

По итогам десяти месяцев текущего года около 2 тысяч предпринимателей сельскохозяйственной отрасли воспользовались гарантийной поддержкой и смогли получить доступ к кредитным финансовым ресурсам в объеме свыше 2 миллиардов 322 миллионов сомов.

Сумма гарантий, обеспечившая кредитование фермеров страны, составила 892 миллиона сомов.

Количество гарантий, направленных на развитие сельского хозяйства и переработку сельскохозяйственной продукции, составило 61 процент от общего объема оказанной поддержки бизнесу республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312517/
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