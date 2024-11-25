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Общество

Численность населения Кыргызстана составляет 7 миллионов 254 тысячи человек

Численность населения Кыргызстана составляет 7 миллионов 254 тысячи человек. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета по состоянию на 1 октября 2024-го.

По информации ведомства, с начала года численность населения увеличилась на 91,7 тысячи человек, или 1,3 процента.

Согласно статистеке департамента регистрации населения и актов гражданского состояния, в январе — сентябре в органах ЗАГС зарегистрированы 107,9 тысячи новорожденных и 24,2 тысячи умерших. Естественный прирост населения составил 83,7 тысячи человек.

Наиболее высокий его уровень отмечался в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. Наиболее низкий — в Бишкеке и Иссык-Кульской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312118/
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