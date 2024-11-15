Кыргызстан проявляет интерес к проекту прокладки кабельной линии через Каспий для улучшения энергетического обмена. Об этом информационному агентству Trend сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев на полях COP29 в Баку.

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«Он подчеркнул важность энергетического сотрудничества в рамках Центральной Азии, отметив, что между тремя странами — Казахстаном, Узбекистаном и Азербайджаном — активно согласовывается проект прокладки кабельной линии через Каспий. Кыргызстан, имея прочные связи с энергетическими системами Казахстана и Узбекистана, рассматривает этот проект как перспективный, поскольку он позволит улучшить энергетический обмен и решить проблемы энергообеспечения в регионе», — говорится в публикации.

«Центральная Азия сегодня функционирует в рамках энергетического кольца, и для нас, Кыргызстана, это крайне важно, так как у нас налажены связи с казахстанской и узбекистанской энергосистемами. Мы экспортируем и импортируем электроэнергию, что делает этот проект весьма перспективным для нас», — сказал Таалайбек Ибраев.

По его словам, КР также активно развивает проекты в области гидроэнергетики. В частности, Минэнерго работает над крупным проектом строительства Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1 тысяча 860 мегаватт, который решит водные и энергетические проблемы не только нашей республики, но и ее соседей — Казахстана и Узбекистана. Этот проект уже поддерживается Всемирным банком, и в следующем году начнется выбор подрядчика для его реализации.

«Этот мегапроект станет важным шагом в решении водных и энергетических задач для трех государств. Я думаю, что весной следующего года мы начнем объявлять конкурс на выбор подрядчика и разработчика проекта. Сразу после этого начнется строительство гидроэлектростанции», — сообщил чиновник.

По его словам, Кыргызстан продолжает развивать малые гидроэлектростанции и проекты в области возобновляемой энергетики, включая солнечные и ветровые станции, которые будут построены в разных регионах страны, таких как Иссык-Куль, Нарын и южные области. В настоящее время активно разрабатываются проекты солнечных станций общей мощностью 1 тысяча 500 мегаватт, и уже несколько компаний запланировали их строительство.

«Мы планируем начать реализацию одного из этих проектов в текущем году, и к концу 2025-го будут запущены первые солнечные станции. Это не только в районе Иссык-Куля, но и в других регионах, включая юг и север республики», — отметил Таалайбек Ибраев.