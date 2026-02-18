20:34
Власть

Центральная Азия вышла на качественно новый этап своего развития — эксперт

Если взглянуть на Центральную Азию, то становится очевидно, что регион сегодня вышел на качественно новый этап своего развития. Об этом заявил руководитель отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Азамат Сулиманов в ходе международной конференции «C6: Единый регион, общее будущее — усиление стратегического диалога» в Баку.

По его словам, за короткое время Центральная Азия проложила путь от диалога к реальному партнерству — урегулированы территориальные вопросы, открыты границы, налажено сотрудничество в энергетике, транспорте, торговле. Ключевую роль в этом процессе сыграли консультативные встречи глав государств Центральной Азии, «которые выступили важной опорой архитектуры регионального партнерства».

Эксперт подчеркнул, что эти встречи доказали свою эффективность как инструмент прямого и системного диалога лидеров стран.
