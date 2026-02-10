11:05
Происшествия

В Баку подожгли ресторан с посетителями внутри и заперли выход

В Баку умышленно подожжен ресторан с посетителями. Как сообщают азербайджанские СМИ, инцидент произошел накануне около 23.00.

Предварительной причиной пожара стал конфликт между двумя мужчинами. После того как ссора переросла в драку, один из ее участников облил заведение бензином и поджег его. Затем злоумышленник запер входную дверь снаружи, чтобы посетители не смогли покинуть помещение.

Людям удалось спастись через запасной выход со стороны кухни. В результате возгорания один человек получил ожоги ног и госпитализирован. Информации о других пострадавших на данный момент не поступало.

Отмечается, что ресторану нанесен ущерб в размере 120 тысяч манатов (более $70 тысяч). Материальные потери посетителей превышают 20 тысяч манатов (более $10 тысяч).

В МЧС Азербайджана сообщили, что в Гарадагском районе сгорели легковоспламеняющиеся конструкции кафе площадью 250 квадратных метров, расположенного в одноэтажном здании общей площадью 600 квадратных метров. В этом же здании находились магазин автозапчастей и автомастерские.

По данным МВД страны, в полицию поступило сообщение об умышленном поджоге объекта. По данному факту задержаны двое подозреваемых, расследование продолжается.
