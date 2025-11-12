Таалайбек Ибраев заявил в эксклюзивном интервью 24.kg, что уровень воды в Токтогульском водохранилище критически низкий — почти на 2 миллиарда кубов меньше, чем год назад.

Он призвал граждан экономить электроэнергию и пообещал «пройти зиму без блэкаута», если народ услышит призыв. На критику Атамбаева министр ответил резко: «Хватит говорить — пора работать».

— Таалайбек Омукеевич, последнее время тема энергетики и отключения электроэнергии опять в топе. Всех беспокоит, что будет зимой. Вы неоднократно призывали кыргызстанцев экономить электричество. Как обстоят дела сегодня? Чего нам ждать?

— Во-первых, давайте не будем нагнетать. Да, у нас маловодный период. Сегодня в Токтогульском водохранилище почти на 2 миллиарда кубических метров меньше воды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чтобы сохранить объем до 7 миллиардов кубов к 1 апреля, потому что тогда закончится отопительный сезон и Токтогулка начнет наполняться, нам нужно экономить электроэнергию. Иначе есть риск уйти на мертвую отметку, когда наши генераторы встанут и не смогут вырабатывать электроэнергию. Поэтому в пик нагрузки приходится снижать мощность с 5 до 3 киловатт. Это, кстати, прописано в договорах и делается, чтобы оборудование, которое обеспечивает население, не сгорело. Потому что намного рациональнее сейчас его сберечь, чем потом в случае чего восстанавливать.

И хочу подчеркнуть, что я никогда не обманывал народ и честно предупреждал, что зима будет тяжелой и электричество нужно экономить. Таалайбек Ибраев, министр энергетики

— То есть будем сидеть без света?

— Нет, такого не будет. И свет, и тепло в домах кыргызстанцев будут. Но придется экономить. Кстати, это нормально. Например, в странах Европы учат со школьной скамьи экономно относиться к электричеству и воде. Там в домах по вечерам нет такой иллюминации, как у нас. Такой подход же не только про кошелек, но и про отношение к природе и ее богатствам.

— На днях бывший президент Алмазбек Атамбаев опубликовал пост в соцсетях, где сделал много громких заявлений в своем стиле. Например, утверждает, что при нем систему восстановили, а сейчас в энергетике снова кризис и все вернулось к состоянию 2010 года. Что скажете?

— Я с уважением отношусь к вкладу всех, кто работал в энергетике, в том числе и при Алмазбеке Атамбаеве. Тогда действительно реализовали проект «Датка — Кемин». Но энергетика — это живой организм. С тех пор выросло потребление, изменилась гидрология, увеличились потери. Рост потребления ежегодно составляет около 1 миллиарда киловатт-часов. В этом году ожидаем, что уровень потребления будет в районе 20 миллиардов киловатт-часов. Десять лет назад страна потребляла всего 14 миллиардов киловатт-часов.

Сравнивать 2013 и 2025 год глупо. Это все равно, что сравнивать кнопочный телефон и смартфон. Вызовы просто другие. Таалайбек Ибраев, министр энергетики

— Но ведь люди видят перебои, ограничение подачи света. Разве это не показатель кризиса?

— Это показатель перегрузки системы, а не развала. В последние годы энергопотребление выросло на миллионы киловатт-часов в сутки. Мы сейчас активно обновляем инфраструктуру, устанавливаем «умные» счетчики, чтобы сократить потери, и строим новые источники генерации.

— А майнинг? Алмазбек Атамбаев резко высказался против майнинга и экспорта электроэнергии. Он считает, что в условиях дефицита это абсурд.

— Алмазбек Атамбаев всегда любил, мягко выражаясь, поговорить и не нести ответственности за свои слова. В этом ему нет равных.

Так вот, в нынешних условиях дефицита электроэнергии принято решение о полном отключении всех майнинг-ферм по всей республике. Этот вопрос у меня на особом контроле. Таалайбек Ибраев, министр энергетики

— Все-таки давайте конкретнее про то, что делает министерство сейчас, чтобы стабилизировать ситуацию?

— С приходом во власть Садыра Нургожоевича развитию энергоотрасли уделяется особое внимание. Например, с 2023 года рост выработки электроэнергии вырос в пять раз.

Сейчас мы работаем сразу по нескольким направлениям. Ускоряем строительство малых и средних ГЭС. Уже введены в эксплуатацию 24 ГЭС, которые совокупно дадут свыше 150 мегаватт. Модернизируем существующие станции, укрепляем сети и создаем резервные мощности, внедряем цифровой учет.

Ведется большая работа по возобновляемым источникам энергии. К концу года у нас уже заработает первая солнечная станция, которая будет выдавать 100-120 мегаватт.

Мы полностью завершили реконструкцию Токтогульской ГЭС, где модернизированы все четыре агрегата. Добавленная мощность составила 240 мегаватт. Ведется модернизация Уч-Курганской ГЭС. Там два агрегата уже работают, на подходе еще два. Таким образом станция увеличит мощность на 36 мегаватт. Чтобы было понятно, это приблизительно столько, сколько потребляет Сокулукский район.

Сейчас мы выходим на начало строительства Камбаратинской ГЭС-1, уже завершены все подготовительные работы. Таалайбек Ибраев, министр энергетики

По каскаду ГЭС «Казарман» и «Кокомерен» подписаны инвестиционные соглашения. Их мощность составит 2 тысячи 200 мегаватт.

В следующем году мы планируем завершить строительство ГЭС «Куланак» в Нарынской области. На 75 процентов готова Орто-Токойская ГЭС мощностью 21 мегаватт. Список малых ГЭС я могу долго продолжать: Папанская ГЭС, Нижне-Тарская ГЭС, «Бала-Саруу». Также идет реконструкция малых ГЭС в Аламедине, Лебединовке, Быстровке. И, что важно, в Кара-Кече начато строительство ТЭЦ мощностью 1 тысяча 200 мегаватт.

В настоящее время наши абоненты платят 100 процентов за полученную услугу. Так называемые коммерческие потери сведены к нулю.

— То есть вам есть чем похвастаться.

— Это очень громко сказано. Безусловно, в завтрашнем дне нашей энергетики я не сомневаюсь. Но энергетика — это не про лозунги, это больше про дела. И сейчас главная задача — выполнить поручение Садыра Нургожоевича — пройти зиму без серьезных ограничений и заложить основу для роста отрасли.

— В посте Алмазбека Атамбаева также звучит упрек, что нынешние власти «переписывают историю» и обесценивают то, что сделано при нем.

— Если честно, то я вообще не хотел бы наше интервью посвящать обсуждению того, что написал Алмазбек Атамбаев. Всем очевидно, что никто не собирается стирать достижения прошлого, в отличие, кстати, от самого бывшего президента. Но важно понимать, что система, построенная десять лет назад, требует модернизации. Энергетика не может стоять на месте. Мы не говорим «до нас было плохо», мы говорим, что дальше нужно по-другому. И это нормально.

— Вы жестко реагируете на политическую критику?

— Нет. Конструктивная критика только помогает в работе. Но это не про пост Алмазбека Атамбаева. Его слова я воспринимаю как эмоции обиженного человека. А вообще, я открыт для диалога. Энергетика — это не место для обид и амбиций. Здесь важны знания, ответственность и командная работа 24/7. Пусть бывшие руководители, эксперты, инженеры приходят, мы готовы выслушать каждого. Ведь свет в домах важнее, чем громкие слова в соцсетях.

И в конце еще раз хочу призвать наших людей бережно относиться к электроэнергии. Мы переживали многое и вместе справимся и с этой зимой. Мы к этому готовы на все 100 процентов!