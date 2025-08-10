13:24
Власть

Мир Баку и Еревана. Иран против передачи Зангезурского коридора под контроль США

Тегеран не допустит перехода под контроль США Зангезурского коридора, который соединяет Азербайджан с Нахичеваньской автономией и находится на границе Армении с Ираном. Об этом заявил в интервью изданию Tasnim советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

Иран настаивает на том, что будет действовать в соответствии с требованиями безопасности Южного Кавказа, с Россией или без нее.

«Мы считаем, что РФ также стратегически против этого коридора», — сказал Али Акбар Велаяти.

По его словам, коридор изменит геополитическую ситуацию на Южном Кавказе, затронет границы Ирана, приведет к распаду Армении и создаст условия для присутствия НАТО в регионе.

«Помимо Турции, которая является членом НАТО, другие государства альянса также хотят присутствовать в этом регионе. НАТО хочет, как змея, расположиться между Ираном и Россией, но Иран этого не допустит», — отметил советник верховного лидера Ирана.

Накануне президент США Дональд Трамп на трехсторонней встрече с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в Вашингтоне заявил, что Ереван подписал с Вашингтоном эксклюзивное соглашение о Зангезурском коридоре: он передается Соединенным Штатам на 99 лет и будет называться «Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания». Американская сторона передаст коридор в субаренду консорциуму, который будет отвечать за инфраструктуру и управление, при этом на территории коридора будет действовать армянское законодательство.
