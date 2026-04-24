О проводимой в КР модернизации гидроэлектростанций рассказал глава Минэнерго

В Кыргызстане проводится модернизация крупных гидроэлектростанций. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

В качестве примера он привел реконструкцию Ат-Башинской ГЭС. По словам главы ведомства, отремонтировать станцию удалось при поддержке Азиатского банка развития. Она сможет работать еще 30-40 лет.

Также полностью завершена модернизация Токтогульской ГЭС. Ее мощность доведена до 1 тысячи 440 мегаватт, а срок службы станции продлен примерно на 40-50 лет.

На Уч-Курганской ГЭС два агрегата из четырех модернизированы, оставшиеся будут отремонтированы до конца 2026 года.

Курпсайская ГЭС тоже будет реконструирована. Здесь планируется заменить два трансформатора, провести другие необходимые ремонтные работы, что позволит продлить срок эксплуатации гидроэлектростанции.