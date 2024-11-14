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Общество

Страны ОТГ объединяют усилия в борьбе с изменением климата

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) объединяют усилия в борьбе с изменением климата. Об этом 24.kg сообщил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медер Машиев.

По его словам, сегодня на полях 29-й конференции ООН по климату в павильоне Узбекистана провели первую сессию министров экологии государств ОТГ.

«В рамках Центральной Азии у нас уже была группа, а теперь создали группу ОТГ. Мы подписали декларацию о сотрудничестве в рамках охраны окружающей среды, экологии, изменения климата. Будем встречаться, работать вместе. Министр Казахстана предложил провести следующую встречу в таком формате в их стране в 2025 году. Мы поддержали. У стран ОТГ есть общие проблемы, будем обмениваться опытом. Нам есть чему поучиться друг у друга», — сказал Медер Машиев.

Trend.az
Фото Trend.az
Напомним, в Баку с 11 по 22 ноября проходит 29-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В работе принимают участие около 100 глав государств и правительств, 150 делегаций со всего мира.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311141/
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