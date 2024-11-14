23:53
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Общество

Кыргызстан и Таджикистан договорились совместно готовить сейсмологов

Кыргызстан и Таджикистан договорились совместно готовить сейсмологов. Эту тему обсудили президент Национальной академии наук РТ Кобилджон Хушвахтзода и Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Душанбе Эрлан Абдылдаев. Об этом сообщили в НАН Таджикистана.

Национальной академии наук РТ
Фото Национальной академии наук РТ

Стороны также обсудили расширение партнерских отношений в исследовательской деятельности и обменялись мнениями по вопросам научного сотрудничества.

Кобилджон Хушвахтзода рассказал о перспективных направлениях развития исследовательской деятельности Академии наук РТ. По его словам, в научно-исследовательских учреждениях ощущается нехватка специалистов по сейсмологии. И предложил направлять магистрантов и докторантов в научно-исследовательские учреждения Кыргызстана для получения опыта в сейсмологии, чтобы они стали высококвалифицированными специалистами.

Эрлан Абдылдаев отметил, что КР готова сотрудничать с научно-исследовательскими учреждениями Национальной академии наук Таджикистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311098/
просмотров: 3778
Версия для печати
Материалы по теме
Командир талибов извинился перед Эмомали Рахмоном и таджикским народом
Кампания против оккультизма. Тысячи священнослужителей задержали в Таджикистане
Побег из колонии. Сбежавшие осужденные — граждане Узбекистана и Таджикистана
Связи с экстремистской организацией. Из США депортировали граждан Таджикистана
Власти Таджикистана заявили о нарушении прав и свобод своих граждан в России
В Таджикистане начали вводить веерные отключения электроэнергии
Вторжение в Кыргызстан — 2022. Памятник погибшим военнослужащим открыли в МВД
Эдиль Байсалов прибыл в Таджикистан. Зачем
Казахстан и Таджикистан официально стали союзниками
Зять президента Таджикистана стал послом в ОАЭ
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Новые миграционные правила в&nbsp;России: что ждет граждан Кыргызстана в&nbsp;2025 году Новые миграционные правила в России: что ждет граждан Кыргызстана в 2025 году
Штормовое предупреждение. На&nbsp;юге Кыргызстана ожидаются заморозки Штормовое предупреждение. На юге Кыргызстана ожидаются заморозки
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
23:39
Android-смартфоны будут запускать программы для Linux Android-смартфоны будут запускать программы для Linux
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов