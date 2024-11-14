Кыргызстан и Таджикистан договорились совместно готовить сейсмологов. Эту тему обсудили президент Национальной академии наук РТ Кобилджон Хушвахтзода и Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Душанбе Эрлан Абдылдаев. Об этом сообщили в НАН Таджикистана.

Фото Национальной академии наук РТ

Стороны также обсудили расширение партнерских отношений в исследовательской деятельности и обменялись мнениями по вопросам научного сотрудничества.

Кобилджон Хушвахтзода рассказал о перспективных направлениях развития исследовательской деятельности Академии наук РТ. По его словам, в научно-исследовательских учреждениях ощущается нехватка специалистов по сейсмологии. И предложил направлять магистрантов и докторантов в научно-исследовательские учреждения Кыргызстана для получения опыта в сейсмологии, чтобы они стали высококвалифицированными специалистами.

Эрлан Абдылдаев отметил, что КР готова сотрудничать с научно-исследовательскими учреждениями Национальной академии наук Таджикистана.