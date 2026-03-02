За февраль выдано 73 техзаключения по объектам строительства по всей стране

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства сообщает, что подведомственный ему Государственный институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования в феврале подготовил 73 технических заключения по объектам, расположенным в разных регионах Кыргызстана.

Фото минстроя

Техзаключения подтверждают сейсмоустойчивость зданий, соответствие проектных решений требованиям безопасности и соблюдение действующих технических стандартов.

По данным ведомства, специалисты института провели обследования и расчетные анализы объектов различных типов — от жилых домов до социальных и общественных сооружений. По каждому объекту проведены инженерные исследования и оформлены официальные технические заключения.

В министерстве отмечают, что техническое заключение является обязательным документом при новом строительстве, реконструкции или капитальном ремонте. Оно позволяет оценить техническое состояние здания и гарантировать безопасность пользователей, а также повысить качество строительных работ.