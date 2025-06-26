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Общество

Передача троллейбусов городу Ош. Суд отказал активистке в удовлетворении иска

Административный суд Бишкека отказал активистке Бермет Борубаевой в признании недействительным постановления городского кенеша о передаче 100 троллейбусов городу Ошу.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Юристы считают, что суд проигнорировал представленные заявителем материалы.

По словам адвоката Ислама Азимова, несмотря на то что были предоставлены многочисленные доказательства незаконности действий БГК, в материалах дела содержатся и международные документы и заявления спецдокладчиков ООН, суд вынес такое решение.

Он отметил, что это решение позволяет Кыргызстану не соблюдать кредитные соглашения.

По мнению заявителей, судья Нурман Нартаев не привел оснований для своего решения.

Представитель БГК, напротив, заявила, что все процедуры обсуждения были соблюдены и передача троллейбусов соответствует поручению президента и решению правительства.

Истец обжалует вердикт в судебной коллегии по административным делам Бишкекского городского суда.

Напомним, по проекту АБР планировалось расширить парк электрического транспорта в Бишкеке, в связи с чем с банком согласован кредит на $50,6 миллиона. По проекту к существующим троллейбусам, закупленным в рамках кредита Европейского банка реконструкции и развития, должны были докупить 120 электробусов, что увеличило бы количество электрического транспорта в столице с нулевым выхлопом.

В июне 2024 года в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, а в августе 100 троллейбусов передали в Ош. Жители столицы подали иск в суд на решение горкенеша о передаче техники. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями. Руководство ЕБРР выразило обеспокоенность этими тенденциями и высказалось в поддержку устойчивого развития транспорта в регионе, пообещав содействие.

В мае 2025-го специалисты ЕБРР сообщили, что приедут в Бишкек для оценки ситуации вокруг ликвидации троллейбусного движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334219/
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