В Кыргызстане предложили интересный способ распределить нагрузку между судами

Ассоциация судей Кыргызской Республики предлагает назначать судебные процессы граждан не по месту их жительства, а по загруженности судов. К такому решению пришли после анализа вопросов внедрения экстерриториальной подсудности в судах страны.

«В рамках государственной целевой программы «Развитие системы правосудия на 2023-2026 годы» завершен первый этап анализа внедрения экстерриториальной подсудности. Этот анализ служит основой для оценки возможности применения концепции в системе правосудия», — говорится в сообщении.

Экстерриториальная подсудность предполагает распределение судебных дел не по месту жительства ответчика или месту нахождения юридического лица, а среди всех судов республики.

В Ассоциации судей отметили, что это изменение направлено на более справедливое и эффективное распределение нагрузки между судебными органами и снижение коррупционных рисков. Вместо привязки к расположению судов распределение дел будет осуществляться в зависимости от их загруженности.

«Анализ также включал изучение международного опыта применения экстерриториальной подсудности в таких государствах, как Казахстан, Россия и Узбекистан. Эти примеры демонстрируют потенциальные преимущества и вызовы, которые могут возникнуть при внедрении подобного механизма в КР», — привели пример в ассоциации.

Внедрение экстерриториальной подсудности потребует особого внимания к административным делам, которые имеют особенности. Для этого потребуются адаптация законодательства и дополнительные исследования.

Ассоциация судей поделилась мнением правового эксперта Антонины Рыбалкиной, которая подчеркнула, что экстерриториальная подсудность не применяется в случаях исключительной подсудности, установленной законом. Кроме того, использование автоматизированных систем для определения суда может ускорить процесс рассмотрения дел, минимизируя влияние человеческого фактора и повышая независимость судебного разбирательства.

Анализ стал первым шагом к возможному внедрению экстерриториальной подсудности в судебную практику Кыргызстана. Следующим шагом станут разработка и обсуждение предложений по внесению изменений в законодательство для реализации этого подхода.

Ассоциация судей проводит экспертную аналитическую работу в рамках деятельности проекта «Содействие развитию судебной системы, направленной на справедливую и эффективную защиту прав и законных интересов человека».