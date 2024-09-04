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Общество

KOICA и активисты хотят сократить отходы на свалках при помощи сортировки

KOICA и кыргызстанские гражданские активисты хотят сократить отходы на свалках при помощи сортировки.

Представительство Корейского агентства международного сотрудничества и общественное объединение «Тазар Мекеним» подписали грантовое соглашение по проекту «Переработка отходов в Кыргызстане: устойчивое повышение осведомленности и сокращение отходов в Бишкеке».

Проект направлен на содействие созданию чистой и устойчивой окружающей среды путем сокращения объема отходов на свалках через повышение уровня сортировки и переработки отходов. Активисты также намерены продолжить работу, цель которой повышение осведомленности общественности об управлении отходами.

Это пилотный проект, он станет первым, когда представительство KOICA в КР будет напрямую сотрудничать с местными активистами гражданского общества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303923/
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