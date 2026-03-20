Общество

В городе Ош возобновится строительство современного завода по утилизации отходов

Мэр Жанарбек Акаев встретился с генеральным директором компании «Цзюньсинь Хуаньбао Кей Джи Инвест» Дай Даого, которая использует передовые экологические технологии Китайской Народной Республики. Об этом сообщает муниципалитет Оша.

В ходе встречи мэр города отметил необходимость активизировать строительство современного завода по утилизации отходов с выработкой электроэнергии и вести работы более интенсивно.

«Также он подчеркнул, что все возникающие вопросы будут рассмотрены и решены со стороны мэрии. В случае запуска завода появится возможность перерабатывать до 310 тысяч тонн отходов в год и производить электрическую энергию. Завод будет полностью соответствовать экологическим требованиям и не будет выделять вредных веществ в окружающую среду», — говорится в сообщении.
