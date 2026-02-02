23:00
Общество

Итальянская компания поможет КР с переработкой несортированных бытовых отходов

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики состоялась официальная встреча с представителями итальянской компании TRITOR S.R.L., специализирующейся на инновационных и экологически чистых технологиях переработки отходов. Об этом сообщает пресс-служба нацагентства.

По ее данным, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере устойчивого развития, внедрения «зеленых» технологий, переработки твердых бытовых и медицинских отходов, а также возможности реализации пилотных инвестиционных проектов в Кыргызстане.

НАИ
Фото НАИ

По итогам переговоров подписан меморандум о сотрудничестве между НАИ и компанией TRITOR S.R.L.. Документ направлен на установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного взаимодействия.

«Меморандум предусматривает реализацию пилотных проектов по переработке до 200 тонн несортированных бытовых отходов в сутки, использование альтернативного экологичного топлива на цементных предприятиях, внедрение современных решений по рекультивации и очистке полигонов, а также запуск проектов по переработке медицинских отходов в государственных медицинских учреждениях. Отдельное внимание уделено вопросам подготовки и обучения местных кадров, привлечения инвестиций и обеспечения прозрачности финансовых процессов», — говорится в сообщении.
