11:46
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Власть

В Кыргызстане создан государственный «Экооператор» для управления отходами

В рамках реформы системы обращения с отходами постановлением кабинета министров создано государственное предприятие «Экооператор», которое будет заниматься внедрением механизма расширенной ответственности производителей. Об этом сообщила заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.

По ее словам, в рамках данного механизма уже собрано более 74 миллионов сомов утилизационных платежей.

Она добавила, что в стране внедряются новые механизмы системного управления отходами. Также приняты типовые правила обращения с коммунальными отходами, а постановлением кабмина ужесточены требования по утилизации использованных аккумуляторов и смазочных материалов. Еще одним постановлением запрещено захоронение отходов, содержащих полезные компоненты, что направлено на развитие переработки и снижение экологической нагрузки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365087/
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предлагает позволить инвесторам переработку отходов золотодобычи
Строительная компания устроила свалку на объездной трассе Бишкека
Урны-невидимки: почему в Бишкеке они исчезают с остановок и улиц
В Бишкеке «Тазалык» вывез из квартиры целый КамАЗ мусора
Незаконная торговля отходами приносит до $18 миллиардов прибыли в год — ООН
В Кыргызстане за мусор и порчу объектов хотят наказывать общественными работами
Эколог попросил прозрачности по вопросу выбросов мусоросжигающего завода
Список национальных операторов связи утвердил кабинет министров Кыргызстана
Будни «Тазалыка»: иностранцы на сборе мусора и дворники в мобильном приложении
В Бишкеке по камерам оштрафовали за выброс мусора на 17 тысяч сомов
Популярные новости
Кабмин разрешил ввоз бензина и&nbsp;дизтоплива из&nbsp;Китая автомобильным транспортом Кабмин разрешил ввоз бензина и дизтоплива из Китая автомобильным транспортом
МВД Кыргызстана отзывает законопроект о&nbsp;проверке знаний ПДД на&nbsp;дорогах МВД Кыргызстана отзывает законопроект о проверке знаний ПДД на дорогах
Дастан Бекешев не&nbsp;поддерживает сокращение количества членов ЦИК Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из&nbsp;состава Совета мира Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира
Бизнес
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
9 марта, понедельник
11:44
Годы в сборной предложили включить в трудовой стаж спортсменов Годы в сборной предложили включить в трудовой стаж спор...
11:41
Кыргызстан — мировой лидер по росту представительства женщин в парламенте
11:39
В Кыргызстане создан государственный «Экооператор» для управления отходами
11:37
В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении ряда мошенничеств
11:33
В ряде городов Кыргызстана намерены установить станции по мониторингу воздуха