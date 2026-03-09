В Кыргызстане создан государственный «Экооператор» для управления отходами

В рамках реформы системы обращения с отходами постановлением кабинета министров создано государственное предприятие «Экооператор», которое будет заниматься внедрением механизма расширенной ответственности производителей. Об этом сообщила заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.

По ее словам, в рамках данного механизма уже собрано более 74 миллионов сомов утилизационных платежей.

Она добавила, что в стране внедряются новые механизмы системного управления отходами. Также приняты типовые правила обращения с коммунальными отходами, а постановлением кабмина ужесточены требования по утилизации использованных аккумуляторов и смазочных материалов. Еще одним постановлением запрещено захоронение отходов, содержащих полезные компоненты, что направлено на развитие переработки и снижение экологической нагрузки.