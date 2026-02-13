Минздрав КР работает над созданием национальной лабораторной службы

В Министерстве здравоохранения Кыргызстана состоялось рабочее совещание по созданию национальной лабораторной службы и совершенствованию системы управления медицинскими отходами.

По данным пресс-центра ведомства, в ходе встречи обсуждены меры по созданию единой, управляемой и устойчивой системы лабораторной диагностики, направленной на повышение качества и доступности медицинской помощи населению.

Новая модель предусматривает формирование единого национального контура лабораторной диагностики с участием государственного и частного секторов на основе единых требований к качеству, отчетности и управлению.

Особое внимание уделено вопросам выстраивания эффективной системы управления лабораторной службой, внедрения международных стандартов качества, цифровых решений для мониторинга и контроля, рационального использования лабораторных мощностей и повышения достоверности результатов исследований.

В рамках совещания также рассмотрены вопросы совершенствования системы управления медицинскими отходами, включая усиление государственного контроля, внедрение современных технологий обеззараживания и утилизации.

Приглашенные эксперты озвучили свои предложения по структуре и стандартизации деятельности лабораторий и системы управления медицинскими отходами.

Министр Каныбек Досмамбетов подчеркнул, что развитие лабораторной службы и эффективная система обращения с медицинскими отходами являются важными направлениями государственной политики в сфере здравоохранения и напрямую влияют на профилактику заболеваний, своевременную диагностику и защиту здоровья населения.

По итогам совещания профильным подразделениям даны поручения по дальнейшему совершенствованию указанных направлений и поэтапной реализации намеченных задач.