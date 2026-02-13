10:59
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Общество

Минздрав КР работает над созданием национальной лабораторной службы

В Министерстве здравоохранения Кыргызстана состоялось рабочее совещание по созданию национальной лабораторной службы и совершенствованию системы управления медицинскими отходами.

По данным пресс-центра ведомства, в ходе встречи обсуждены меры по созданию единой, управляемой и устойчивой системы лабораторной диагностики, направленной на повышение качества и доступности медицинской помощи населению.

Новая модель предусматривает формирование единого национального контура лабораторной диагностики с участием государственного и частного секторов на основе единых требований к качеству, отчетности и управлению.

Особое внимание уделено вопросам выстраивания эффективной системы управления лабораторной службой, внедрения международных стандартов качества, цифровых решений для мониторинга и контроля, рационального использования лабораторных мощностей и повышения достоверности результатов исследований.

В рамках совещания также рассмотрены вопросы совершенствования системы управления медицинскими отходами, включая усиление государственного контроля, внедрение современных технологий обеззараживания и утилизации.

Приглашенные эксперты озвучили свои предложения по структуре и стандартизации деятельности лабораторий и системы управления медицинскими отходами.

Министр Каныбек Досмамбетов подчеркнул, что развитие лабораторной службы и эффективная система обращения с медицинскими отходами являются важными направлениями государственной политики в сфере здравоохранения и напрямую влияют на профилактику заболеваний, своевременную диагностику и защиту здоровья населения.

По итогам совещания профильным подразделениям даны поручения по дальнейшему совершенствованию указанных направлений и поэтапной реализации намеченных задач.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361838/
просмотров: 145
Версия для печати
Материалы по теме
В регионах Кыргызстана 220 школ оснастили лабораторным оборудованием
Квоты на лечение, стажировки для врачей. О чем говорили главы Минздрава КР и РФ
Онкология, гинекология, сердечные болезни. Минздрав КР изучает опыт России
Реформа системы здравоохранения. Кадры меняются, проблемы остаются
Возвращайтесь из-за рубежа! Минздрав КР обещает создать достойные условия врачам
Загрязнение воздуха: отходы швейных цехов теперь можно сдать на переработку
Итальянская компания поможет КР с переработкой несортированных бытовых отходов
Отказаться от закупок через посредников призвал Минздрав ГП «Кыргызфармация»
Минздрав Кыргызстана заинтересован в поддержке со стороны системы ООН
В Кыргызстане планируют создать единую систему государственных медлабораторий
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Узбекистан переходит на&nbsp;12‑летнее обязательное общее среднее образование Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование
Собралось 30&nbsp;тысяч зрителей. Как прошел аламан улак, где погиб игрок Собралось 30 тысяч зрителей. Как прошел аламан улак, где погиб игрок
Бизнес
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
13 февраля, пятница
10:54
В Чуйской области задержаны трое молодых людей по подозрению в грабеже В Чуйской области задержаны трое молодых людей по подоз...
10:50
В Кыргызстане открыли первый региональный центр ремонта вертолетов
10:47
На перевале Тоо-Ашуу сняты временные ограничения для большегрузного транспорта
10:45
Минздрав КР работает над созданием национальной лабораторной службы
10:40
Отказаться от субсидий предприятий теплоснабжения намерены в Кыргызстане