Общество

Новогодние праздники. В ООН призывают минимизировать отходы

В период рождественских и новогодних праздников количество бытового мусора резко возрастает. К примеру, в США и Европе — на 25-30 процентов. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, подарки — неотъемлемая часть праздников. Но опросы показывают, что часто люди получают совсем не те подарки, которых ждали, и часть из них оказывается выброшенной.

Красивые упаковки и блестящие ленточки радуют лишь несколько минут, а потом превращаются в отходы. Многие традиционные подарки — гель для душа, шампунь, косметика — могут содержать микропластик и поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые вредят окружающей среде и здоровью человека.

Электронные устройства также несут экологическую нагрузку. Новые смартфоны, компьютеры и гаджеты требуют ресурсов для производства, а электронные отходы загрязняют почву и воду. Прежде чем покупать новые устройства, стоит подумать, действительно ли они необходимы.

Подарки могут быть и приятными, и полезными для окружающей среды. Например, это могут быть билеты на экскурсию или мастер-класс по интересным навыкам, сделанный своими руками шарф или совместные активности с друзьями и детьми.

Если вы выбираете материальные подарки, упаковку можно сделать самостоятельно, используя перерабатываемые или многоразовые материалы.

Кроме подарков во время праздников мы тратим много других ресурсов: готовим праздничные блюда, используем электричество для гирлянд, а также путешествуем самолетами и машинами в гости или во время отпуска. Даже небольшие изменения в привычках могут снизить негативное воздействие на природу и поддержать устойчивое развитие.

Экологи рекомендуют покупать живую елку, а не пластиковую, и делать это на официальных базарах с подтверждением законной рубки.

Во Всемирном фонде дикой природы предлагают «продлить жизнь» елке после праздников: ветки можно использовать как опоры для вьющихся растений, иголки — для ароматных ванн, масок для волос, наполнителей для матрасов или даже средства от простуды. Если елка в горшке, ее можно пересадить после праздников на дачный участок.

Новогодние гирлянды стоит включать только при необходимости и выключать, уходя из дома или ложась спать, чтобы экономить электроэнергию.

К приготовлению еды также стоит подходить ответственно: покупать местные продукты, приобретать ингредиенты за один раз в большом объеме, чтобы уменьшить упаковку, использовать многоразовые сумки вместо пластиковых пакетов, а также рассчитывать количество еды заранее, чтобы минимизировать отходы, ведь треть всего продовольствия в мире выбрасывается.

Остатки еды и ненужные подарки можно обменять, продать или пожертвовать тем, кому они действительно нужны.

Такие небольшие привычки помогут сделать праздники радостными и экологичными одновременно.
