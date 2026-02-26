Фото ВОЗ. Наибольшую опасность электронные отходы представляют для тех, кто занимается их переработкой

Незаконная торговля отходами приносит до $18 миллиардов прибыли в год. К такому выводу пришли эксперты Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП).

В отчете рассматривается пять основных категорий отходов: электрические и электронные отходы (e-waste), пластиковые отходы, выведенные из эксплуатации транспортные средства и двигатели, металлические и металлосодержащие, а также смешанные отходы.

Нелегальный оборот отходов ведет к загрязнению окружающей среды, в том числе питьевой воды и почвы, опасными токсинами и наносит ущерб здоровью людей.

В докладе также анализируются методы работы преступных групп и корпораций, вовлеченных в незаконный оборот отходов. Авторы исследования пришли к выводу, что подобная деятельность плохо регулируется. Пробелы в законодательстве и ограниченные возможности правоохранительных органов позволяют преступникам получать большую прибыль и при этом оставаться безнаказанными.

«Преступные группы причастны к преступлениям в сфере отходов по всему миру — от локальной незаконной деятельности до масштабного межконтинентального трафика. Участие корпораций в незаконном обороте отходов также является распространенным явлением: одни компании не соблюдают нормативные требования, другие сознательно оплачивают незаконные услуги, а третьи ведут нелегальную деятельность наряду с легальной. Анализ показывает, что и организованные преступные группы, и корпорации используют коррупцию для сокрытия незаконных отходов в легальных потоках, обходя проверки с помощью мошеннических схем. К ним относятся подделка документов, вымогательства, кражи, хищение государственных средств, злоупотребление должностными полномочиями и отмывание денег», — говорится в докладе.

Как отмечается, наказания за незаконный оборот отходов во многих случаях незначительны, а прибыль от него может быть очень высокой. При этом стоимость незаконного захоронения токсичных отходов существенно ниже цены легальных услуг по их утилизации. Все это создает финансовые стимулы для совершения преступлений в этой сфере.