Загрязнение воздуха: отходы швейных цехов теперь можно сдать на переработку

Швейные цеха могут сдавать отходы тканей на переработку. Предприятие открыто в Токмоке. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.

Он отметил, что сжигание отходов швейных цехов наносит вред экологии.

«Сотрудники Минприроды проводят работу, все необходимое оборудование мы закупили. Они могут проводить проверки с помощью дронов, если где-то наблюдается черный дым. Экологическая инспекция сотрудничает с мэрией, милицией и имеет возможность выписывать штрафы», — сказал чиновник.

Он добавил, что в Токмоке открыто предприятие по переработке отходов швейной отрасли, что позволяет пользоваться тканями вторично.

Данияр Амангельдиев отметил, что лучше сдавать сырье на переработку, чем сжигать его.