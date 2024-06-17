Кыргызстанцы примут участие в «Туриаде», которая пройдет в России

Кыргызстанцы примут участие в «Туриаде», которая стартует 18 июня в Саратовской области РФ. Об этом пишет издание saratov.24.tv.

На площадке «Туриады» соберутся более 500 участников из России, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Проживать они традиционно будут в палаточном городке.

В программе соревнования на велосипедных (личное и командное первенство), водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходных дистанциях (личное командное первенство), а также культурно-познавательного направления.

21 июня состоится торжественное закрытие спортивно-туристского лагеря.