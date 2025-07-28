Полубарс, полурыба: загадочная фигура по трассе на Иссык-Куль удивляет водителей

Необычную скульптуру — нечто среднее между снежным барсом и рыбой — можно увидеть на обочине объездной дороги, ведущей в направлении Иссык-Куля. Фигура установлена на территории одного из популярных центров отдыха и уже привлекла внимание как водителей, так и пользователей соцсетей.
Интересно, что нечто подобное можно увидеть в Сингапуре: знаменитый Мерлайон — мифическое существо с телом рыбы и головой льва — считается символом города-государства и одним из самых узнаваемых туристических объектов. Возможно, и в Кыргызстане таким образом решили создать собственный «национальный гибрид», пусть и в более фантазийной интерпретации.