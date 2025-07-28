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Общество

Полубарс, полурыба: загадочная фигура по трассе на Иссык-Куль удивляет водителей

Необычную скульптуру — нечто среднее между снежным барсом и рыбой — можно увидеть на обочине объездной дороги, ведущей в направлении Иссык-Куля. Фигура установлена на территории одного из популярных центров отдыха и уже привлекла внимание как водителей, так и пользователей соцсетей.

Странное существо с телом хищника и хвостом рыбы стоит на постаменте, словно охраняя вход в заведение. Многие недоумевают: что это — символ, арт-объект или просто результат богатой фантазии автора?
из интернета
Фото из интернета. Мерлайон — мифическое существо с телом рыбы и головой льва

Интересно, что нечто подобное можно увидеть в Сингапуре: знаменитый Мерлайон — мифическое существо с телом рыбы и головой льва — считается символом города-государства и одним из самых узнаваемых туристических объектов. Возможно, и в Кыргызстане таким образом решили создать собственный «национальный гибрид», пусть и в более фантазийной интерпретации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337686/
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