Ремонт отрезка улицы Ахунбаева в Бишкеке планируют закончить раньше срока

Ремонт отрезка улицы Ахунбаева от проспекта Айтматова до улицы Малдыбаева планируют закончить раньше срока. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, градоначальник Айбек Джунушалиев регулярно проверяет, как идет капитальный ремонт дорог. Во время инспекции на Ахунбаева подрядчик ОсОО «ДорСтрой Групп» обязался завершить работы на этом участке до 15 июня. Здесь уже частично уложили первый слой асфальта.

«Необходимо отметить, что подрядчик опережает сроки на 10 дней», — сообщили в мэрии.

Добавим, что по графику ремонт на этом участке должны завершить до 1 июля.

Напомним, в столице идет ремонт дорог. Полностью закрыт отрезок улицы Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского, а также от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Малдыбаева.

Кроме того, закрыли на ремонт улицу Байтика Баатыра от Южной магистрали до улицы Медерова. А 10 июня то же самое произойдет с проспектом Чуй — от проспекта Манаса до улицы Панфилова. Закрыты в Бишкеке и другие улицы.

В 2024 году планируется реабилитация еще четырех главных улиц. Работы обещают начать в ближайшее время.

Список:

проспект Чуй от проспекта Манаса до улицы Торекула Айтматова;

улица Горького от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля;

улица Юнусалиева от улицы Сухэ-Батора до улицы Горького;

проспект Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Тоголока Молдо.

Муниципалитет приносит извинения за причиненные неудобства и просит водителей заранее планировать свой маршрут.