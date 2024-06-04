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Общество

В Кыргызстане повысится стоимость оформления шенгенской визы

С 11 июня повышаются тарифы консульского сбора за оформление виз стран Шенгенской зоны. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

За оформление теперь будет взиматься 90 евро, а для соискателей от 6 до 12 лет консульский сбор составит 45 евро.

Кроме того, с 1 апреля Болгария и Румыния начали выдавать шенгенские визы типа C (краткосрочная), которые позволяют гражданам третьих стран, включая Кыргызстан, пребывать в остальных государствах Шенгенской зоны без визы до 90 дней в течение 180 дней.

Министерство просит граждан Кыргызской Республики заблаговременно планировать свои заграничные поездки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295751/
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