Нарушение визового режима. Как в США «теряются» сотни кыргызстанцев

США давно стали популярным направлением для мигрантов из Кыргызстана. В далекую заокеанскую страну с надеждой осуществить свою собственную «американскую мечту» кыргызстанцы попадают разными путями, в том числе используя визы для деловых поездок или туризма, чтобы въехать на территорию Штатов и потом уже попытаться там остаться надолго или навсегда.

Процент таких нарушителей визового режима довольно высок. В итоге, опираясь в том числе и на данные отчета Таможенно-пограничной службы США, администрация Дональда Трампа хочет ужесточить правила выдачи виз для граждан ряда стран, включая КР.

Когда говорят цифры Согласно отчету Таможенно-пограничной службы, представленному в Конгресс, покинуть Америку в 2023 году должны были 4 тысячи 640 кыргызстанцев. Они находились в государстве по визам B-1/B-2. То есть когда они запрашивали американскую визу, то указывали целью поездки туризм или бизнес. Из них своевременно не выехали обратно 513 человек (11,06 процента). Официальные органы США предполагают, что 504 человека (10,86 процента) остались внутри страны без подтверждения выезда или смены статуса. Девять человек покинули Штаты с нарушением срока пребывания.

Что касается иностранных студентов и участников программ обмена (визы F, M, J), въехавших в США из Кыргызстана через воздушные и морские пункты пропуска, то в 2023-м ожидалось, что 890 из них уедут обратно. Однако 221 из них, или почти 25 процентов, превысили сроки пребывания на территории Соединенных Штатов.

Другими словами, почти четверть студентов и участников программ обмена из КР, которые должны были покинуть США в 2023 году, просто этого не сделали.

Большинство из них (207 из 221) остались в Америке без подтверждения выезда или смены статуса. А оставшиеся 14 покинули Штаты с нарушением срока пребывания.

Что касается тех, кто попадает под другие категории виз (кроме F, M, J и B-1/B-2), то все в том же 2023-м ожидалось, что выедут 42 человека. Однако как минимум семь человек (16,67 процента) из 42 остались в США сверх разрешенного срока пребывания.

Примерно такая же картина с незначительной погрешностью по разным категориям наблюдалась и в 2022 году. Пока отчета за 2024-й от Таможенно-пограничной службы Штатов нет. Но, учитывая тенденцию, можно предположить, что ситуация с нарушением кыргызстанцами визового режима не изменилась.

Защита своих интересов превыше всего Сейчас Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность ограничения въезда для граждан еще 36 стран, в числе которых и Кыргызстан.

В черный список тех, кто может столкнуться с запретом на выдачу виз или с другими ограничениями, входят 25 африканских государств, страны Карибского бассейна, Центральной Азии и несколько островных государств Тихого океана.

Комментируя 24.kg потенциальный запрет на поездки в Америку для кыргызстанцев, в посольстве США в КР отметили: «Процесс выдачи виз должен гарантировать, что иностранные путешественники, направляющиеся в Штаты, не представляют угрозы национальной и общественной безопасности страны.

Для защиты национальной безопасности и национальных интересов Соединенных Штатов и их народа Государственный департамент и другие государственные агентства США оценивают возможности других стран в сфере безопасности; практику обмена информацией и управления личными данными; использование визовой системы Штатов, например, показатели превышения срока пребывания, а также неспособность содействовать репатриации своих подлежащих высылке граждан».

Факторы риска Реагируя на возможное включение Кыргызстана Америкой в черный список, Министерство иностранных дел распространило заявление о необходимости неукоснительного соблюдения миграционного законодательства США.

В ведомстве напомнили, что в последние годы участились случаи нарушений визового режима со стороны граждан Кыргызской Республики, в том числе обладателей туристических (B-1/B-2) и студенческих (F, J, M) виз.

«Подобные нарушения визового режима со стороны отдельных граждан могут рассматриваться как фактор риска, способный повлиять на общее отношение к гражданам КР и привести к введению ограничительных мер в отношении всех соотечественников», — подчеркнули в министерстве.

МИД настоятельно призывает граждан: — строго соблюдать сроки пребывания в США, установленные визой; — покидать территорию Штатов до окончания разрешенного срока.

Проверка через призму соцсетей

С 19 июня Госдепартамент США возобновил выдачу студенческих виз (F, M, J), но с новым требованием: соискатель должен предоставить доступ к своим социальным сетям.

Теперь всем лицам, подающим заявление на получение неиммиграционной визы F, M или J, предлагается изменить настройки конфиденциальности во всех своих аккаунтах в соцсетях на «публичные», чтобы облегчить проверку, необходимую для установления их личности и допуска в Соединенные Штаты в соответствии с американским законодательством.

Заявители на визу должны указать все свои аккаунты или дескрипторы каждой платформы, которые они использовали за последние пять лет. Сделать это нужно в форме заявления на визу DS-160.

В случае отчисления из учебного заведения, утраты студенческого статуса или прекращения обучения информация об этом автоматически фиксируется американской стороной, что может повлечь за собой аннулирование визы, отказ в продлении статуса и иные правовые последствия.

Заявителям рекомендуется внимательно ознакомиться с официальной информацией, относящейся к процедуре получения студенческих виз, по ссылке здесь или здесь.

Американская сторона пока не дает конкретной информации о том, из-за чего Кыргызстан попал в список стран, для граждан которых, возможно, будут введены ограничения на въезд. Но, вероятнее всего, одна из причин — неутешительная статистика нарушений визового режима со стороны кыргызстанцев.