Еврокомиссия запретила выдавать многократные шенгенские визы россиянам

«Граждане России больше не смогут получать многократные визы. Это означает, что для каждой поездки в ЕС им придется подавать новое заявление на визу, что позволит проводить более частую и тщательную проверку заявителей», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Ранее Politico писало, что Евросоюз собирается ужесточить визовые правила для граждан России, фактически прекратив выдачу многократных шенгенских виз в «большинстве случаев» и делая исключения только по гуманитарным причинам.

На следующий день французское посольство в Москве назвало сообщения о таких планах «безосновательными» и заверило, что «политика Франции в этой области остается неизменной».