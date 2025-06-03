Более 200 иностранцев под видом этнических кыргызов работали в Чуйской области

Правоохранителями пресечена организация незаконной миграции иностранцев и незаконный ввоз мигрантов на территории Чуйской области под видом этнических кыргызов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД области.

14 мая в ОВД Кеминского района поступила оперативная информация о том, что в одном из гостевых домов села Кароол-Добо проживает и работает иностранец без соответствующих разрешительных документов. Факт зарегистрирован в ОВД Кеминского района и начата доследственная проверка.

«Установлена личность иностранца — им оказался 19-летний Б.А., который с 14 марта 2025 года работал строителем в одном из ОсОО в селе Кароол-Добо. При проверке у него обнаружена поддельная виза. Возбуждено дело по статье «Организация незаконной миграции, незаконный ввоз (вывоз) мигрантов» УК КР. Далее оперативники вышли на след другого иностранца», — говорится в сообщении.

Также установлено, что иностранец 36-летний Ж.М. работая бухгалтером в одном из ОсОО, организовал преступную схему по привлечению иностранных граждан к трудовой деятельности под видом этнических кыргызов. Он предлагал иностранцам официальное трудоустройство и легализацию пребывания в Кыргызстане, обещая оформление разрешительных документов. Вместо этого изготавливались поддельные документы с заведомо ложными сведениями о национальной принадлежности. Затем поддельные данные вносились на официальный сайт МИД КР, где оформлялись визы категории M-Visa to ethnic Kyrgyz сроком на один год.

По предварительным данным, в результате этой схемы более 200 иностранцев получили аналогичные визы и продолжают использовать их в трудовой деятельности. 36-летнего иностранца задержали и водворили в СИЗО на два месяца. Следствие продолжается.