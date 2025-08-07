Кыргызстан и США продолжают обсуждать изменения в миграционной политике

Заместитель министра иностранных дел Медер Абакиров встретился с послом США в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По ее данным, стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделили:

политической, торгово-экономической и инвестиционной сферам;

визовой политике США, особенно в свете недавних миграционных изменений;

организации двусторонних визитов для расширения партнерства.

Встреча подтвердила стремление обеих стран к углублению взаимовыгодного сотрудничества и поиску новых возможностей для партнерства, отметили в МИД.

В июне сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничения въезда для граждан 36 государств, в том числе КР. В июле Госдеп сократил срок действия неиммиграционных виз кыргызстанцам. По новым правилам неиммиграционные (туристические/деловые) визы будут выдавать на три месяца и только на один въезд.

После этого заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев на встрече с послом США в КР Лесли Вигери выразил обеспокоенность визовыми изменениями. В итоге стороны договорились продолжить консультации с целью выработки взаимоприемлемых решений.