Это важно! США ввели новые требования к претендентам на студенческие визы

Министерство иностранных дел Кыргызстана информирует граждан, планирующих подачу заявления на неиммиграционные визы категорий F, M и J (студенческие и программы обмена) для въезда в Соединенные Штаты Америки, о новых требованиях, введенных американской стороной. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомст

Согласно официальному сообщению Государственного департамента США, американская сторона вводит расширенные процедуры проверки заявителей на неиммиграционные визы категорий F, M и J.

С 18 июня всем заявителям на указанные визы требуется изменить настройки конфиденциальности всех аккаунтов в социальных сетях на режим «общедоступный». Данное условие направлено на обеспечение более эффективной идентификации личности заявителя и проверки его допускаемости в Соединенные Штаты в соответствии с иммиграционным законодательством США.

Указанное правило применяется к категориям неиммиграционных заявителей F, M и J и является частью обязательной процедуры визовой проверки, осуществляемой консульскими органами Штатов.

Заявителям рекомендуется внимательно ознакомиться с официальной информацией, относящейся к процедуре получения студенческих виз по ссылке:

https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/06/announcement-of-expanded-screening-and-vetting-for-visa-applicants/

https://ais.usvisa-info.com/ru-kg/niv/information/announcements

«Обращаем внимание граждан, уже получивших студенческие визы, на необходимость строгого соблюдения условий визового режима и поддержания легального статуса в течение всего периода пребывания.

В случае отчисления из учебного заведения, утраты студенческого статуса или прекращения обучения информация об этом автоматически фиксируется американской стороной, что может повлечь за собой аннулирование визы, отказ в продлении статуса и иные правовые последствия», — говорится в сообщении МИД Кыргызстана.