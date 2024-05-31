Плановая госпитализация работающих граждан задерживается. В ФОМС назвали причину

В связи с техническим сбоем информационной системы Социального фонда в системе ФОМС отображаются некорректные данные о работающих гражданах. Вследствие этого плановая госпитализация работающих граждан в медицинских учреждениях страны задерживается. Об этом сообщила пресс-служба ФОМС.

Там отметили, что Соцфонд администрирует и управляет базой данных по страховым взносам за обязательное медстрахование.

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«Однако это не затрагивает детей до 16 лет, пенсионеров и лиц, получающих социальное пособие, а также граждан с полисом ОМС, поскольку управление базовой системой «Полис ОМС» осуществляется ФОМС», — отметили в фонде.

В связи с временным сбоем системы Соцфонда работающих граждан, планирующих лечение в стационаре, просят обратиться в их управление по месту проживания, чтобы получить справку о начислении средств на ОМС за последние три календарных месяца.

Справку необходимо предъявить операторам при госпитализации.

Также можно обратиться в территориальные управления ФОМС или позвонить на горячую линию 113.

В ФОМС добавили, что наличие статуса застрахованности дает право на внесение сооплаты среднего уровня (от 840 сомов до 1 тысячи 510 сомов) в зависимости от уровня больницы. При отсутствии страховки ОМС граждане оплачивают максимальную сумму (от 8 тысяч 400 до 14 тысяч 310 сомов).