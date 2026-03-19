Общество

Платежи через ELQR снова с перебоями: что происходит

19 марта пользователи банковских приложений вновь начали массово жаловаться на некорректную работу платежей через систему ELQR.

По словам граждан, возникают задержки при оплате, не отображаются отсканированные QR-коды, а в некоторых случаях приложения вовсе не открываются.

Как сообщили в ЗАО «Межбанковский процессинговый центр», действительно фиксируются временные сложности при проведении отдельных операций через ELQR.

«Сложности связаны на стороне одного из участников сети оператора взаимодействия ELQR. Партнер уже ведет работу по устранению причин», — отметили в компании.

При этом подчеркивается, что сбои не связаны с работой самой системы ELQR и ЗАО «МПЦ».

Отметим, аналогичный сбой наблюдался и днем ранее — 18 марта. Тогда причины также связывали с техническими особенностями на стороне отдельных участников сети.
