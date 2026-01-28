08:57
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Власть

Закон о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования подписал президент

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов».

Закон принят Жогорку Кенешем 25 декабря 2024 года.

Документом утверждены основные параметры по доходной и расходной частям бюджета ФОМС на 2026 год и прогнозные параметры на 2027-2028 годы.

Объем финансирования из республиканского бюджета на 2026 год составит более 2 миллиардов сомов.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование из бюджета Социального фонда запланированы в размере 6 миллиардов 503 миллиона 418,2 тысячи сомов.

Бюджет ФОМС на 2026 год сформирован по доходам в размере 10 миллиардов 737 миллионов 596 тысяч сомов и расходам в таком же объеме.

Основными источниками формирования бюджета фонда станут ассигнования, передаваемые из республиканского бюджета и средства страховых взносов на обязательное медицинское страхование, передаваемые из бюджета Соцфонда.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359528/
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
В ЦСМ Кыргызстана помощь гарантирована даже без полиса ОМС
ФОМС напомнил о бесплатных медуслугах для школьников
Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Два процента на медицину. Как в Кыргызстане хотят изменить оплату за здоровье
В ЦСМ требуют деньги за гарантированные услуги? Звоните в ФОМС
Бюджет ФОМС в 2026 году прогнозируется на уровне более 10 миллиардов сомов
За роды в государственных больницах Кыргызстана платить не надо — ФОМС
ФОМС напоминает: Беременные кыргызстанки получают полис ОМС бесплатно
ФОМС хотят обязать размещать в больницах информацию о госгарантиях
Минздрав предлагает увеличить страховые взносы и перечислять часть суммы в ФОМС
Популярные новости
Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до&nbsp;12&nbsp;лет Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до 12 лет
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в&nbsp;руководстве ЕЭК Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Члены кабмина во&nbsp;главе с&nbsp;Адылбеком Касымалиевым совершили поход в&nbsp;&laquo;Ала-Арчу&raquo; Члены кабмина во главе с Адылбеком Касымалиевым совершили поход в «Ала-Арчу»
Бизнес
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров
Не&nbsp;просто без переплат, а&nbsp;в&nbsp;плюс: как в&nbsp;сети&nbsp;О! зарабатывают бонусы Не просто без переплат, а в плюс: как в сети О! зарабатывают бонусы
MEGA запускает тариф &laquo;Социальный&raquo; для пенсионеров и&nbsp;лиц с&nbsp;инвалидностью MEGA запускает тариф «Социальный» для пенсионеров и лиц с инвалидностью
28 января, среда
08:55
Золото снова бьет рекорд — $5,2 тысячи за тройскую унцию Золото снова бьет рекорд — $5,2 тысячи за тройскую унци...
08:53
Впечатляющими назвал Всемирный банк показатели экономического роста Кыргызстана
08:35
Минфин завершил 2025 год с существенными достижениями — Адылбек Касымалиев
08:22
Закон о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования подписал президент
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 января, вторник
23:38
Первый гаджет, выпущенный в 2026 году, представила корпорация Apple
23:10
Детским стационарам Минтруда передали оборудование для реабилитации
22:46
В Узгенском районе запустили три энергетических объекта
22:24
Мэр сказал, мэр сделал. Работникам Ошского зеленхоза подняли зарплату
22:00
Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана проиграла Ираку