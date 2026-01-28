Закон о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования подписал президент

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов».

Закон принят Жогорку Кенешем 25 декабря 2024 года.

Документом утверждены основные параметры по доходной и расходной частям бюджета ФОМС на 2026 год и прогнозные параметры на 2027-2028 годы.

Объем финансирования из республиканского бюджета на 2026 год составит более 2 миллиардов сомов.

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование из бюджета Социального фонда запланированы в размере 6 миллиардов 503 миллиона 418,2 тысячи сомов.

Бюджет ФОМС на 2026 год сформирован по доходам в размере 10 миллиардов 737 миллионов 596 тысяч сомов и расходам в таком же объеме.

Основными источниками формирования бюджета фонда станут ассигнования, передаваемые из республиканского бюджета и средства страховых взносов на обязательное медицинское страхование, передаваемые из бюджета Соцфонда.