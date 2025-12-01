В ЦСМ Кыргызстана помощь гарантирована даже без полиса ОМС

Фонд обязательного медстрахования напоминает гражданам, что медицинская помощь в Центрах семейной медицины доступна каждому — независимо от того, есть ли у человека полис обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.
Что бесплатно доступно пациентам без полиса обязательного медицинского страхования
Каждый гражданин может получить следующие услуги:
- прием, консультацию и назначение лечения семейного врача;
- базовые лабораторные анализы (12 видов) — только при наличии направления семейного врача;
- проведение инъекции в процедурном кабинете (внутримышечно или внутривенно струйно) — также при наличии направления врача.
Что доступно гражданам, у которых есть полис обязательного медицинского страхования?
Наличие полиса расширяет перечень предоставляемых услуг:
- увеличенный список лабораторно-диагностических исследований — дополнительно до 42 видов;
- рентгенография и ультразвуковое исследование со скидкой 50 процентов;
- услуги дневного стационара (без обеспечения лекарствами, системами и шприцами);
- приобретение льготных лекарственных средств по электронному рецепту со скидкой до 50 процентов в аптеках, работающих с Фондом обязательного медицинского страхования.
Для граждан без полиса стоимость ультразвукового исследования и рентгенографии оплачивается в размере 100 процентов.
Фонд подчеркивает: медицинские работники не имеют права отказать в медицинской помощи. Однако важно обязательно закрепиться за семейным врачом, чтобы своевременно получать необходимое обслуживание.