В ЦСМ Кыргызстана помощь гарантирована даже без полиса ОМС

Фонд обязательного медстрахования напоминает гражданам, что медицинская помощь в Центрах семейной медицины доступна каждому — независимо от того, есть ли у человека полис обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

Что бесплатно доступно пациентам без полиса обязательного медицинского страхования

Каждый гражданин может получить следующие услуги:

прием, консультацию и назначение лечения семейного врача;

базовые лабораторные анализы (12 видов) — только при наличии направления семейного врача;

проведение инъекции в процедурном кабинете (внутримышечно или внутривенно струйно) — также при наличии направления врача.

Что доступно гражданам, у которых есть полис обязательного медицинского страхования?

Наличие полиса расширяет перечень предоставляемых услуг:

увеличенный список лабораторно-диагностических исследований — дополнительно до 42 видов;

рентгенография и ультразвуковое исследование со скидкой 50 процентов;

услуги дневного стационара (без обеспечения лекарствами, системами и шприцами);

приобретение льготных лекарственных средств по электронному рецепту со скидкой до 50 процентов в аптеках, работающих с Фондом обязательного медицинского страхования.

Для граждан без полиса стоимость ультразвукового исследования и рентгенографии оплачивается в размере 100 процентов.

Фонд подчеркивает: медицинские работники не имеют права отказать в медицинской помощи. Однако важно обязательно закрепиться за семейным врачом, чтобы своевременно получать необходимое обслуживание.