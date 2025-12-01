18:47
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Общество

В ЦСМ Кыргызстана помощь гарантирована даже без полиса ОМС

Фонд обязательного медстрахования напоминает гражданам, что медицинская помощь в Центрах семейной медицины доступна каждому — независимо от того, есть ли у человека полис обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

Что бесплатно доступно пациентам без полиса обязательного медицинского страхования
Каждый гражданин может получить следующие услуги:

  • прием, консультацию и назначение лечения семейного врача;
  • базовые лабораторные анализы (12 видов) — только при наличии направления семейного врача;
  • проведение инъекции в процедурном кабинете (внутримышечно или внутривенно струйно) — также при наличии направления врача.

Что доступно гражданам, у которых есть полис обязательного медицинского страхования?
Наличие полиса расширяет перечень предоставляемых услуг:

  • увеличенный список лабораторно-диагностических исследований — дополнительно до 42 видов;
  • рентгенография и ультразвуковое исследование со скидкой 50 процентов;
  • услуги дневного стационара (без обеспечения лекарствами, системами и шприцами);
  • приобретение льготных лекарственных средств по электронному рецепту со скидкой до 50 процентов в аптеках, работающих с Фондом обязательного медицинского страхования.

Для граждан без полиса стоимость ультразвукового исследования и рентгенографии оплачивается в размере 100 процентов.

Фонд подчеркивает: медицинские работники не имеют права отказать в медицинской помощи. Однако важно обязательно закрепиться за семейным врачом, чтобы своевременно получать необходимое обслуживание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353013/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин предлагает ввести мораторий на выдачу лицензий для медицинских программ
ФОМС напомнил о бесплатных медуслугах для школьников
Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Врачам запретят работать в частных клиниках без пятилетнего стажа в госбольнице
Новый цифровой сервис улучшит доступ кыргызстанцев к бесплатным медуслугам
В Кыргызстане вводят госмонополию на подготовку специалистов в сфере медицины
Два процента на медицину. Как в Кыргызстане хотят изменить оплату за здоровье
В ЦСМ требуют деньги за гарантированные услуги? Звоните в ФОМС
Бюджет ФОМС в 2026 году прогнозируется на уровне более 10 миллиардов сомов
«Миссия Добро»: в Бишкеке проведено 16 операций совместно с российскими врачами
Популярные новости
Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение &laquo;уезжать&raquo; Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение «уезжать»
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
В&nbsp;России предлагают перейти к&nbsp;организованному набору трудовых мигрантов В России предлагают перейти к организованному набору трудовых мигрантов
Бизнес
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
&laquo;Айыл Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;лизингу: техника стала доступнее «Айыл Банк» снижает ставки по лизингу: техника стала доступнее
Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в&nbsp;Россию на&nbsp;номера &laquo;Билайн&raquo; Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн»
1 декабря, понедельник
18:45
Канат Джумагазиев освобожден от должности полпреда президента в Чуйской области Канат Джумагазиев освобожден от должности полпреда през...
18:32
Эркин Чечейбаев освобожден от должности министра здравоохранения
18:30
В Ноокене аннулированы результаты голосования на участке № 2410 из-за съемки
18:04
Лицензирование частных школ в Кыргызстане автоматизировали
17:51
Международные миссии признали выборы в Кыргызстане свободными и справедливыми