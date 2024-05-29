Исчезнут парковки и провода. Мэр рассказал о ремонте дорог в Бишкеке

Ремонт на всех улицах Бишкека должны завершить до 31 августа. Об этом в комментарии 24.kg сообщил мэр столицы Айбек Джунушалиев.

Он отметил, что мэрия уделяет внимание не только состоянию дорожного полотна, но и внешнему облику улиц. И пока идет ремонт на этих улицах, в рамках утвержденного Бишкекским городским кенешем дизайн-кода будут выставлять требования по внешнему облику зданий, вывесок и так далее.

— Часто горожане критикуют городские власти за некачественный ремонт дорог. Да и вы после возвращения в кресло мэра уволили руководство Бишкекасфальтсервиса. Не повторится ситуация?

— Я хотел бы отметить, что мы делаем все, чтобы такое не повторилось. Усилили контроль. Департамент транспорта, Бишкекасфальтсервис, акимиаты — все сейчас в консорциуме, если можно так сказать, в рабочих группах контролируют ход и качество этих работ.

Так как сам я не делаю эти дороги, я не могу 100-процентно гарантировать, что все сделают качественно. Но могу с уверенностью сказать, что есть 100-процентный контроль. Айбек Джунушалиев

Мы делаем все возможное, чтобы не повторять прежние ошибки.

Кроме того, есть гарантия на эти дороги. В случае, если где-то будут дефекты, мы подрядчикам выставим свои требования.

Мы акцентировали их внимание на установке колодцев на ремонтируемых дорогах. У нас всегда с этим проблемы: они то выше дорожного полотна, то ниже. Предложили Бишкекасфальтсервису и подрядчикам использовать какие-то новые технологии, новые практики, международный опыт, чтобы эти колодцы у нас обрели нормальный вид и не доставляли неудобств владельцам автотранспорта.

— Можете назвать сумму, в какую обойдется городу масштабная реконструкция центральных дорог?

— Мы заложили 1 миллиард 600 миллионов сомов на реабилитацию шести и строительство одной новой дороги и трех мостов.

— У части жителей столицы складывается впечатление, что мэрия больше дорог делает в жилмассивах?

— Это неправильно, когда говорят, что мы больше внимания уделяем жилмассивам или центральным дорогам.

Читайте по теме Ремонт дорог в Бишкеке. Названы планируемые сроки окончания работ на двух улицах

У нас есть план, программа, где мы определили дороги, которые подлежат ремонту.

Но хочу сразу отметить, за раз все и вся решить невозможно. Мы сегодня свой бюджет увеличили до 32,5 миллиарда сомов — практически на 9,6 миллиарда сомов. О чем это говорит? Мы сегодня готовы работать над нашей доходной частью: это налоговые и неналоговые сборы. Для чего мы увеличиваем бюджет? Для того чтобы решать вот эти вопросы.

Но кроме финансового вопроса есть еще один момент. Вот мы объявили еще на три дороги тендер. А у нас уже нету подрядчиков, которые могли бы этот объем сделать.

В частности, так получилось из-за того, что каждый раз требование к качеству работ растет. Мы сегодня применяем практику черных списков, куда вносим недобросовестных подрядчиков.

Получается, что когда мы объявляем тендер, на три моста, например, уже третий раз объявляем, у нас не приходит подрядчик. Потому что знает, что мы усиливаем контроль, проверяем качество, требуем укладываться в сроки и так далее. И подрядчики смотрят на свои силы и, если понимают, что не смогут все выполнить, то просто не участвуют в тендерах.

— То есть вы не хотите повторять той практики, когда отрезок закрыли, перекопали, а потом на время все бросили и пошли копать в другом?

— Да, можно так сказать. Сроки установлены по каждому отрезку.

— Улицы будут закрывать отрезками. А не рассматривали вариант, чтобы закрывать по полосам, чтобы транспорт мог двигаться?

— Мы предлагали этот вариант. Но специалисты рекомендовали именно по отрезкам.

Чтобы минимизировать неудобства для горожан, мы выбрали для ремонта период, когда школьники на каникулах, а многие в отпусках.

Читайте по теме Бишкек без пробок. Какие эксперименты приготовила мэрия для решения проблемы

— После ремонта на этих улицах не будет парковочных мест, вместо них появится выделенная полоса. Какую-то альтернативу автовладельцам предложите?

— Мы убираем парковочные места, чтобы дорога стала свободнее. Есть второстепенные улицы. Вот там пусть паркуют.

Мы также работаем над организацией парковочных пространств, изучаем разные варианты. Например, есть так называемые револьверные парковки, китайские многоуровневые конструкции, их ставят возле домов, в них помещается 5-6 машин.

Есть мозаичные парковки. Когда механизм поднимает машину на другой уровень. Мы рассматриваем возможность установки такой возле рынка «Мадина».

Ну и по ГЧП по многоуровневым парковкам работа также продолжается. Рядом с малой ареной стадиона мы предоставляем участок для строительства такой парковки: два этажа вниз и три вверх.

— В представленных проектах предусмотрено расширение проезжей части. Опять будете рубить деревья?

— У нас предусмотрено небольшое расширение на улицах Ахунбаева и Байтика Баатыра/Абдрахманова. В основном за счет высаженных кустарников.

Мы максимально постараемся сохранить наши зеленые насаждения. Айбек Джунушалиев

Более того, Бишкекзеленстрою поручили провести профилактические работы. Вчера на Байтика Баатыра горожане снимали, как убирают ели. Да, сейчас не сезон их пересаживать, тем не менее сотрудники предприятия прилагают все усилия, чтобы сохранить их в питомнике, подкармливают, чтобы потом высадить назад.

— Был вариант, что улицы будут расширять за счет замены арыков на трубы. От него отказались?

— На реконструируемых улицах укладываем трубы, но в них будут провода. Больше они висеть по столбам не будут.

От проекта замены арыков не отказались, рассматриваем. Но открытые лотки позволяют, когда в них течет вода, еще и увлажнять воздух в столице.