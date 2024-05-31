День защиты детей. Куда сходить и что посмотреть 1 июня

Завтра кыргызстанцы отметят День защиты детей. 24.kg предлагает подборку мероприятий, куда 1 июня сходить с ребенком, помимо площади Ала-Тоо и парков.

1 Спектакли Спектакли

Спектакль «Чистая вселенная»

Перед спектаклем детей ждет шоу ростовых кукол.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

Сказка «Чиполлино»

Эта всем известная история о мальчике-луковке понравится не только детям, но и их родителям.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

Шоу-спектакль «Мечты, меняющие мир»

Яркое лазерное шоу, опыты с электричеством и невероятные научные эксперименты. Во время представления дети с родителями станут участниками волшебной лаборатории и смогут открыть формулу исполнения мечты прямо в зрительном зале.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 14.00.

Мюзикл «Мальчик-звезда»

Мюзикл покорит вас игрой юных актеров, красочным оформлением и теплой, сказочной атмосферой. В нем откроется истинный смысл безусловной родительской любви.

ДК имени Ленина, 11.00.

Спектакль «Чокчолой баатыр»

Сказка по мотивам одноименной пьесы кыргызского драматурга Каныбека Ажимудинова о подвигах сказочного персонажа кота Чокчолоя по защите домашних животных от хищников.

Чуйский областной театр музыкальной драмы и сатиры, 14.00.

2 Концерты Концерты

Шоу-концерт «Мультимелодии»

Ребят поздравит президентский камерный оркестр «Манас» совместно с аниматорами. Концерт познакомит детей с оркестром через любимых героев из мультфильмов.

Art Event, 12.00, 15.00.

Выступление ансамбля «КүнАй»

Детский ансамбль при молодежном театре «Тунгуч» отпразднует пятилетие.

Дворец спорта имени Кожомкула, 16.00.

Мультимедийный концерт «Симфония аниме»

Вас ждет завораживающее музыкальное путешествие с полным погружением в мир культовых аниме — «Сейлор Мун», «Атака Титанов», «Наруто», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Тетрадь смерти», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо» и другие в исполнении оркестра и солистов.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

3 Кино Кино

«Пушистый вояж» (мультфильм). Двое домашних любимцев Педро и Грейси теряют своих хозяев во время переезда. Оказавшись в пугающем и неизвестном мире, они пытаются воссоединиться с семьей. На пути их ждет множество приключений и опасностей, справиться с которыми можно, только действуя сообща.

4 Праздничные программы Праздничные программы

(мультфильм). Птичка Джонни и его пернатые друзья обладают суперспособностями. Однажды они отправляются на секретную миссию, в ходе которой им предстоит спасти родной город от коварных планов злодея Отто фон Моржа.(мультфильм). После неожиданного воссоединения с давно потерянным отцом — уличным котом Виком — Гарфилд вместе с другом-псом Оди вынужден отказаться от своей идеально тепличной жизни и присоединиться к веселому и опасному приключению.

В программе мероприятия «Светлое будущее нации» более 50 мастер-классов и игр для детей.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», Дубовый парк, 9.30-13.00.

День детей в «Азии» — это событие, которое подарит радость и улыбки нашим маленьким друзьям. В программе конкурсы, квест, бесплатные раскраски на кассах и многое другое.

Магазины «Азия».

В рамках трехдневного фестиваля Asia Life Fest 1 июня пройдет Детский день с сафари-шоу и открытием гигантской раскраски, а также с музыкой из мультфильмов.

ТРЦ Asia Mall, 15.00, 18.00.

Насладитесь веселыми играми, конкурсами и интересными мастер-классами, приятными сюрпризами и подарками.

ТРЦ «ЦУМ» (возле фонтана), 17.00.

Вас ждут номера в исполнении танцевальных и музыкальных групп, подведение итогов конкурса рисунков, анимационная шоу-программа и бесплатное мороженое.

ДТЦ «Таш-Рабат», 13.00-16.00.

В первом отделении выступят лучшие детские коллективы города, второе откроют аниматоры. Вас ждут самая настоящая чарующая сказка Востока и ее главные герои — Аладдин, Жасмин, Джафар и Абу. Будут конкурсы, игры и детская дискотека.

Парк «Фламинго», 14.00, 19.00.

Увлекательная программа с KIDS Show Dance, аквагриммом, сладостями, зонами творчества, конкурсами и призами.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 17.00.

На Сolorfest ждут музыка, шоу-программа, творческие мастер-классы, море ярких красок, Free hugs, подарки и многое другое. Обязательный дресс-код — белая футболка.

ТЦ «Томми-Молл», 16.00.

5 Мастер-классы Мастер-классы

12.00 — мастер-класс по акварельной живописи с Маргаритой Ханафеевой;

13.00 — мастер-класс по росписи по деревянному панно также проведет Маргарита Ханафеева;

15.00 — художественный мастер-класс проведет Зульфия Акимова.

«Галерея М» (ЦУМ).