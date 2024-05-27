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Общество

В Кыргызстане из 39 тысяч иностранных студентов застрахованы 7 тысяч — ФОМС

В Кыргызстане обучается около 39 тысяч иностранных студентов. Об этом на заседании комитета по социальной политике Жогорку Кенеша сообщила заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования Клара Осконбаева.

По ее словам, из них только 7 тысяч 996 иностранных студентов застрахованы. В бюджет ФОМС поступил 71 миллион сомов.

«Почему из 39 тысяч студентов только 7 тысяч застрахованы? Мы же приняли закон, почему он не работает?» — спросила депутат Аида Исатбек кызы.

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Клара Осконбаева ответила, что закон работает, идет работа со всеми вузами.

«Из 56 вузов сегодня договоры на страхование студентов заключили 52. Но все идет медленнее, чем мы хотели бы. Мы подключили силовые структуры. Нам помогает ГКНБ. Это ускорило темпы. Если в 2023 году было застраховано всего 3 тысячи студентов, то за четыре месяца 2024-го — 4 тысячи», — отметила она.

Аида Исатбек кызы поинтересовалась, есть ли какой-либо вид наказания для не застрахованных студентов.

«Наказание не предусмотрено. Но мы сейчас рассматриваем вопрос внедрения каких-то мер ответственности. До конца года мы внесем изменения в правила ОМС», — сказала замглавы ФОМС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295072/
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