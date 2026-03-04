10:56
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Общество

Суд ЕАЭС: Семьи мигрантов не должны автоматически получать полисы ОМС в РФ

Большая коллегия суда Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разъяснила, что государства объединения, включая Россию, не обязаны автоматически оформлять полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) членам семей трудовых мигрантов. Об этом указано в решении суда.

Отмечается, что договор о создании ЕАЭС разграничивает социальное обеспечение и право на медицинскую помощь как самостоятельные категории. При этом право трудящихся и членов их семей на получение медицинской помощи закреплено в специальной норме – пункт 4 статья 98 договора, а также в протоколе о медицинской помощи (приложение № 30).

Согласно позиции суда, именно эти специальные нормы регулируют порядок, объем и условия оказания медицинской помощи. Они не предусматривают автоматического применения механизмов обязательного медицинского страхования к членам семей трудящихся, если иное прямо не установлено национальным законодательством государства-члена или его международными договорами.

В отдельном мнении судьи подчеркивается, что такой подход обусловлен различиями в моделях социального обеспечения и медицинского страхования в странах ЕАЭС. В частности, обязательное медицинское страхование в государствах союза имеет разную правовую природу – от бюджетно-страховой модели в России до смешанных или иных форм, а в некоторых странах оно полностью отсутствует. Конкретное регулирование этих механизмов остается суверенным правом каждого государства.

При этом экстренная медицинская помощь гарантируется всем членам семей трудовых мигрантов на территории стран ЕАЭС.

Средства ОМС, как отмечено в позиции судьи, могут учитываться при возмещении затрат на оказание медицинских услуг застрахованным лицам, но это не означает автоматического предоставления полисов.

27 января Кыргызстан обратился в суд ЕАЭС с заявлением о разъяснении положений договора о ЕАЭС, заявив о неисполнении Россией соглашения по трудовым мигрантам. Как утверждалось, действующее соглашение между странами ЕАЭС гарантирует членам семей трудовых мигрантов доступ к обязательному медицинскому страхованию (ОМС).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364419/
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
Полис обязательного медстрахования оплачивают около 75 процентов кыргызстанцев
В Кыргызстан будут поставлять мясо из Монголии
В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
ЕАЭС запускает механизм финансовой поддержки проектов в сельском хозяйстве
Вывоз золота и крупных сумм в рублях из России попадет под жесткий контроль
Льготы от ЕАЭС. КР не будет платить таможенные пошлины по мясу, сахару и фруктам
Кабмин выносит на обсуждение новые строгие нормы контроля пищевой продукции
В странах ЕАЭС продолжат мониторинг развития транспортных коридоров
Иск или разъяснение: МИД РФ о позиции Кыргызстана в Суде ЕАЭС
Иск Кыргызстана в суд ЕАЭС прокомментировали в Госдуме
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Бизнес
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
Beeline обеспечил абонентов на&nbsp;Ближнем Востоке бесплатным роумингом Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во&nbsp;время приема антибиотиков? Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
4 марта, среда
10:54
Депутат призвал превратить Карагачевую рощу в «маленькую Венецию» Депутат призвал превратить Карагачевую рощу в «маленьку...
10:46
В Мин-Булаке сотрудники муниципального предприятия жалуются на задержку зарплаты
10:43
Нооруз и Орозо айт могут совпасть: как в Кыргызстане отметят двойной праздник
10:43
Суд ЕАЭС: Семьи мигрантов не должны автоматически получать полисы ОМС в РФ
10:40
Суюн Омурзаков: Пробки в городе Ош стали самой большой проблемой