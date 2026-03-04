Суд ЕАЭС: Семьи мигрантов не должны автоматически получать полисы ОМС в РФ

Большая коллегия суда Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разъяснила, что государства объединения, включая Россию, не обязаны автоматически оформлять полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) членам семей трудовых мигрантов. Об этом указано в решении суда.

Отмечается, что договор о создании ЕАЭС разграничивает социальное обеспечение и право на медицинскую помощь как самостоятельные категории. При этом право трудящихся и членов их семей на получение медицинской помощи закреплено в специальной норме – пункт 4 статья 98 договора, а также в протоколе о медицинской помощи (приложение № 30).

Согласно позиции суда, именно эти специальные нормы регулируют порядок, объем и условия оказания медицинской помощи. Они не предусматривают автоматического применения механизмов обязательного медицинского страхования к членам семей трудящихся, если иное прямо не установлено национальным законодательством государства-члена или его международными договорами.

В отдельном мнении судьи подчеркивается, что такой подход обусловлен различиями в моделях социального обеспечения и медицинского страхования в странах ЕАЭС. В частности, обязательное медицинское страхование в государствах союза имеет разную правовую природу – от бюджетно-страховой модели в России до смешанных или иных форм, а в некоторых странах оно полностью отсутствует. Конкретное регулирование этих механизмов остается суверенным правом каждого государства.

При этом экстренная медицинская помощь гарантируется всем членам семей трудовых мигрантов на территории стран ЕАЭС.

Средства ОМС, как отмечено в позиции судьи, могут учитываться при возмещении затрат на оказание медицинских услуг застрахованным лицам, но это не означает автоматического предоставления полисов.

27 января Кыргызстан обратился в суд ЕАЭС с заявлением о разъяснении положений договора о ЕАЭС, заявив о неисполнении Россией соглашения по трудовым мигрантам. Как утверждалось, действующее соглашение между странами ЕАЭС гарантирует членам семей трудовых мигрантов доступ к обязательному медицинскому страхованию (ОМС).