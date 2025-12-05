В Кыргызстане хотят обновить Программу госгарантий. Но нужны большие деньги

Министерство здравоохранения вынесло проект Программы государственных гарантий (ПГГ) по обеспечению граждан медико-санитарной помощью в Кыргызстане на общественное обсуждение.
В справке-обосновании отмечается, что основным поводом для пересмотра действующей с 2023 года ПГГ стала необходимость разработки приоритетных, экономически эффективных, безопасных, доступных пакетов медицинских услуг для населения страны.
Проведена приоритезация, отбор медицинских услуг, основанный на оценке медицинских технологий и научно-обоснованных международных данных. Разработанные пакеты медицинских услуг охватывают весь цикл ведения пациента, начиная от профилактических мероприятий, лабораторно-диагностических обследований, предоставления лекарств, до лечения на госпитальном уровне, включая проведение оперативных вмешательств.
Для пересмотра ПГГ использован справочник Всемирной организации здравоохранения. Применяется так называемый пакетный принцип.
Критериями отбора были: клиническая и экономическая эффективность (соотношение цены и качества), состояния, угрожающие жизни, бремя болезней, финансовые трудности, связанные с частными расходами, приоритетные группы населения.
В 186 пакетов медицинских услуг вошли по:
- социально-значимым заболеваниям,
- материнству,
- детству,
- неинфекционным заболеваниям (сердечно-сосудистые, сахарный диабет, отдельные онкологические заболевания, психиатрические),
- инфекционным заболеваниям (туберкулез, ВИЧ, гепатиты, корь, менингит),
- насилию (жестокое обращение по отношению к детям, пожилым, сексуальное насилие),
- травме,
- паллиативной и неотложной помощи.
Акцент сделан на профилактические пакеты медицинских услуг и на услуги на уровне первичной медико-санитарной помощи.
«Проведенный экономический анализ свидетельствует о необходимости увеличения инвестиций в здравоохранение. Недостаточное финансирование первичной и вторичной профилактики создает дорогостоящий цикл, в котором излечимые заболевания перерастают в дорогостоящие экстренные вмешательства. Например, исключение лечения диабета и гипертонии неизбежно приводит к увеличению расходов на лечение инсульта, сердечной недостаточности и заболеваний почек. Инвестиции в здравоохранение напрямую поддерживают экономический рост посредством: сокращения потерь производительности из-за болезней и инвалидности, сокращения числа прогулов и повышение производительности труда, сокращения неформальной нагрузки по уходу за родственниками в семьях», — отмечают в Минздраве.
Принятие проекта постановления кабинета министров повлечет дополнительные финансовые затраты из республиканского бюджета.
В 2025 году бюджет ПГГ составляет 9,2 миллиарда сомов.
На реализацию 186 приоритезированных пакетов медицинских услуг необходимо 32,1 миллиарда сомов в год. С учетом имеющихся ресурсов в 9,2 миллиарда сомов дефицит бюджета составляет 22,9 миллиарда сомов.
Учитывая среднесрочный прогноз республиканского бюджета на 2026–2028 годы, ПГГ будут вводить поэтапно с учетом объемов выделяемых средств из республиканского бюджета и обязательного медицинского страхования.
Наряду с этим в 2026 году планируют пересмотреть порядок расчета прейскуранта по сооплате и платным медицинским и немедицинским услугам, перечень льготных категорий населения для увеличения объемов поступления средств из других источников в систему здравоохранения.