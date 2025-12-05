В Кыргызстане хотят обновить Программу госгарантий. Но нужны большие деньги

Министерство здравоохранения вынесло проект Программы государственных гарантий (ПГГ) по обеспечению граждан медико-санитарной помощью в Кыргызстане на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечается, что основным поводом для пересмотра действующей с 2023 года ПГГ стала необходимость разработки приоритетных, экономически эффективных, безопасных, доступных пакетов медицинских услуг для населения страны.

Проведена приоритезация, отбор медицинских услуг, основанный на оценке медицинских технологий и научно-обоснованных международных данных. Разработанные пакеты медицинских услуг охватывают весь цикл ведения пациента, начиная от профилактических мероприятий, лабораторно-диагностических обследований, предоставления лекарств, до лечения на госпитальном уровне, включая проведение оперативных вмешательств.

Для пересмотра ПГГ использован справочник Всемирной организации здравоохранения. Применяется так называемый пакетный принцип.

Из 424 пакетов медицинских услуг, отобранных в результате картирования для Кыргызстана, 186 признали как высокоэффективные и приоритетные.

Критериями отбора были: клиническая и экономическая эффективность (соотношение цены и качества), состояния, угрожающие жизни, бремя болезней, финансовые трудности, связанные с частными расходами, приоритетные группы населения.

В 186 пакетов медицинских услуг вошли по:

социально-значимым заболеваниям,

материнству,

детству,

неинфекционным заболеваниям (сердечно-сосудистые, сахарный диабет, отдельные онкологические заболевания, психиатрические),

инфекционным заболеваниям (туберкулез, ВИЧ, гепатиты, корь, менингит),

насилию (жестокое обращение по отношению к детям, пожилым, сексуальное насилие),

травме,

паллиативной и неотложной помощи.

Акцент сделан на профилактические пакеты медицинских услуг и на услуги на уровне первичной медико-санитарной помощи.

«Проведенный экономический анализ свидетельствует о необходимости увеличения инвестиций в здравоохранение. Недостаточное финансирование первичной и вторичной профилактики создает дорогостоящий цикл, в котором излечимые заболевания перерастают в дорогостоящие экстренные вмешательства. Например, исключение лечения диабета и гипертонии неизбежно приводит к увеличению расходов на лечение инсульта, сердечной недостаточности и заболеваний почек. Инвестиции в здравоохранение напрямую поддерживают экономический рост посредством: сокращения потерь производительности из-за болезней и инвалидности, сокращения числа прогулов и повышение производительности труда, сокращения неформальной нагрузки по уходу за родственниками в семьях», — отмечают в Минздраве.

Принятие проекта постановления кабинета министров повлечет дополнительные финансовые затраты из республиканского бюджета.

В 2025 году бюджет ПГГ составляет 9,2 миллиарда сомов.

Стоимость всех 424 пакетов медицинских услуг — 201,24 миллиарда сомов.

На реализацию 186 приоритезированных пакетов медицинских услуг необходимо 32,1 миллиарда сомов в год. С учетом имеющихся ресурсов в 9,2 миллиарда сомов дефицит бюджета составляет 22,9 миллиарда сомов.

Учитывая среднесрочный прогноз республиканского бюджета на 2026–2028 годы, ПГГ будут вводить поэтапно с учетом объемов выделяемых средств из республиканского бюджета и обязательного медицинского страхования.

Наряду с этим в 2026 году планируют пересмотреть порядок расчета прейскуранта по сооплате и платным медицинским и немедицинским услугам, перечень льготных категорий населения для увеличения объемов поступления средств из других источников в систему здравоохранения.