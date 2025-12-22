В СНГ будут сотрудничать по вопросу медицинского страхования трудовых мигрантов. Это обсудили на заседании экспертной группы по согласованию соответствующего проекта соглашения о партнерстве стран — участниц Содружества Независимых Государств в вопросах медицинского страхования трудящихся-мигрантов и членов их семей, сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Эксперты рассмотрели замечания и предложения к документу, поступившие от ряда стран, и с учетом состоявшегося обсуждения большинством голосов согласовали его. Он будет вынесен на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.

Вопрос оказания медицинской помощи трудовым мигрантам и членам их семей, находящимся совместно с ними в государстве трудоустройства, актуален как для стран Содружества, так и во всем мире. Трудовые мигранты, особенно без квалификации, часто работают в условиях ограниченной социальной защиты и имеют ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию и другим социальным услугам.

Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи для граждан государств Содружества, находящихся в другой стране СНГ, урегулировано международными соглашениями, принятыми еще в 1997 году, и оказывается бесплатно. Оказание плановой медпомощи проводится на платной основе.

Понимая, что трудовые мигранты сталкиваются с особыми рисками для здоровья, включая ограниченный доступ к медицинским услугам, испытывают финансовые трудности и языковые ограничения, на площадке Содружества и разработан проект соглашения, направленный на улучшение доступа этой категории граждан к медпомощи.

Документ определяет порядок и основные направления сотрудничества сторон в вопросах добровольного медицинского страхования трудящихся-мигрантов и членов их семей на территориях государств — участников соглашения в период осуществления мигрантами трудовой деятельности.