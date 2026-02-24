В марте в Нацхирцентре имени Мамакеева проведут первую пересадку печени

Первая операция по трансплантации печени в Кыргызстане запланирована на март текущего года. Об этом на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра здравоохранения Бакытбек Кадыралиев.

По его словам, в Национальном хирургическом центре имени Мамбета Мамакеева уже полностью завершена предоперационная подготовка и подготовлено все необходимое оборудование. Операция пройдет при участии специалистов из России.

Отвечая на вопросы депутатов, замминистра признал, что точных данных о количестве пациентов, нуждающихся в такой процедуре, на данный момент нет.

«Четкого регистра пока не существует, мы только сейчас поднимаем вопрос по созданию единой базы данных по пересадке почек и печени», — пояснил он.

При этом Кадыралиев подчеркнул, что пациенты с гепатитами B и C уже являются потенциальными кандидатами на операцию в будущем. По официальным данным, за прошлый год было выявлено 75 случаев гепатита B, 56 — гепатита C и 9 — гепатита D.

Согласно статистике, на 1 января 2026 года общее число граждан Кыргызстана, уже перенесших операцию по пересадке печени, составило 578 человек.