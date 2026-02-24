17:08
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Общество

В марте в Нацхирцентре имени Мамакеева проведут первую пересадку печени

Первая операция по трансплантации печени в Кыргызстане запланирована на март текущего года. Об этом на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра здравоохранения Бакытбек Кадыралиев.

По его словам, в Национальном хирургическом центре имени Мамбета Мамакеева уже полностью завершена предоперационная подготовка и подготовлено все необходимое оборудование. Операция пройдет при участии специалистов из России.

Отвечая на вопросы депутатов, замминистра признал, что точных данных о количестве пациентов, нуждающихся в такой процедуре, на данный момент нет.

«Четкого регистра пока не существует, мы только сейчас поднимаем вопрос по созданию единой базы данных по пересадке почек и печени», — пояснил он.

При этом Кадыралиев подчеркнул, что пациенты с гепатитами B и C уже являются потенциальными кандидатами на операцию в будущем. По официальным данным, за прошлый год было выявлено 75 случаев гепатита B, 56 — гепатита C и 9 — гепатита D.

Согласно статистике, на 1 января 2026 года общее число граждан Кыргызстана, уже перенесших операцию по пересадке печени, составило 578 человек.

Трансплантация печени — сложная высокотехнологичная операция по замене пораженного органа донорской печенью (полностью или частично). Проводится при циррозе, острой печеночной недостаточности, отдельных формах рака и врожденных заболеваниях.

Операция длится в среднем 6–12 часов и требует участия специализированной бригады хирургов. 

В крупных медицинских центрах годичная выживаемость после трансплантации достигает 85–90 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363369/
просмотров: 339
Версия для печати
Материалы по теме
На базе НЦОМиД выполнили 80-ю пересадку почки, в очереди еще более 200 человек
Первую пересадку печени сделали врачи на юге Кыргызстана
Российский трансплантолог оценил готовность НХЦ в Бишкеке к пересадке печени
Систему генетического тестирования при пересадке почки внедряют в НЦОМиД
Лидеры России, Китая и КНДР обсудили бессмертие за счет пересадки органов
Турция готова помочь в подготовке кыргызской бригады трансплантологов
Готовность к пересадке печени в Наццентре хирургии проверил глава Минздрава
Национальный хирургический центр в Бишкеке готовится к пересадке печени
Первой кыргызстанке с пересаженными легкими нужно более $50 тысяч на лечение
Трансплантация. Специалисты НЦОМиД осваивают инновационные методы диагностики
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Замминистра здравоохранения провел сложные операции на&nbsp;сердце Замминистра здравоохранения провел сложные операции на сердце
Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на 23-25 февраля
Бизнес
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
24 февраля, вторник
16:53
В КР предлагают создать сеть современных складов для хранения овощей и фруктов В КР предлагают создать сеть современных складов для хр...
16:45
Япония безвозмездно выделит Кыргызстану $11,6 миллиона на медоборудование
16:37
Каныбека Досмамбетова освободили от должности министра здравоохранения
16:31
В марте в Нацхирцентре имени Мамакеева проведут первую пересадку печени
16:30
В Бишкеке демонтируют часть кафе. Освободят 340 квадратных метров земли