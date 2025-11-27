11:44
Общество

Российский трансплантолог оценил готовность НХЦ в Бишкеке к пересадке печени

Российский хирург и трансплантолог Сергей Готье посетил Национальный хирургический центр в Бишкеке. Об этом сообщили в НХЦ.

По его данным, для гостя провели экскурсию по центру, показали обновленные операционные залы и современное оборудование для проведения операций по пересадке печени.

Коллектив НХЦ и российский трансплантолог обсудили вопросы медицины Кыргызстана и последние новости в сфере трансплантации органов. Сергей Готье поделился опытом и прочитал лекцию по трансплантации органов для хирургов НХЦ и приглашенных гостей.

Национальный хирургический центр в Бишкеке готовится к пересадке печени

«Перед нами стоит цель дальнейшего развития трансплантационной помощи, в частности такого сложного направления, как пересадка печени. НХЦ в достаточной степени подготовился к такой программе: мы посмотрели, нас вполне устраивает этот уровень, и мы можем начинать», — сказал Сергей Готье.

В 2024 году Алымкадыр Бейшеналиев, будучи министром здравоохранения, посетил университет в Турции, клиника которого входит в пятерку лучших учреждений по пересадке органов, и обещал создать возможности для проведения операций по пересадке печени в Кыргызстане. Позже бригаду специалистов НХЦ отправили на трехмесячную стажировку в Турцию, закупили оборудование.

Ранее сообщалось, что на ремонтно-восстановительные работы и приобретение современного оборудования в НХЦ направили более 100 миллионов сомов, из которых 70 процентов — на закупку высокотехнологичных аппаратов.
