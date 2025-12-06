«Кыргызфармация» намерена закупить препарат, необходимый при трансплантологии

Государственное предприятие «Кыргызфармация» намерено закупить препарат, применяемый в трансплантологии. Заявка опубликована на портале госзакупок.

Отмечается, что объявлен тендер на поставку такролимуса, который применяется в трансплантологии и терапии аутоиммунных заболеваний. Закупка проводится в формате стандартного неограниченного тендера. Препарат необходим для стабильного лечения пациентов после трансплантации органов.

Планируемая сумма затрат составляет 123 миллиона 193 тысячи 420 сомов. Предложения принимаются до 12 декабря 2025 года. Цена может быть указана как в сомах, так и в иностранной валюте.

Такролимус — иммунодепрессивный препарат. Он контролирует иммунный ответ организма после пересадки органов (например, печени, почек,сердца), чтобы организм принял пересаженный орган.