Систему генетического тестирования при пересадке почки внедряют в НЦОМиД

На базе Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) впервые внедряют методологию иммунологического тестирования при трансплантации почки. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, иммунологическое обследование направлено на определение гистосовместимости донора и реципиента по системе HLA (Human Leukocyte Antigens), проведение перекрестного теста (Crossmatch) для выявления антител, реагирующих с клетками конкретного донора, а также расчет показателя PRA, отражающего степень сенсибилизации пациента.

Эти исследования являются ключевым элементом современной трансплантологии, позволяющим индивидуально подбирать донора, прогнозировать риск отторжения и корректировать иммуносупрессивную терапию. Благодаря этому снижается частота острых и хронических отторжений и увеличивается срок функционирования пересаженной почки.

«Налаживание системы генетического тестирования имеет стратегическое значение для национальной системы здравоохранения. В перспективе оно станет основой формирования системы трансплантационной безопасности, позволит сократить зависимость от зарубежных лабораторий, ускорит процесс принятия клинических решений и повысит доверие граждан к отечественной медицине, обеспечивая соответствие международным стандартам качества», — отметили в Минздраве.

Уточняется, что на базе НЦОМиД успешно проведена очередная, 36-я бюджетная операция по пересадке почки. Реципиентом стала 16-летняя С.Ж., находившаяся на хроническом гемодиализе с июня 2025 года. Донором выступила ее 41-летняя мать. Операция прошла успешно, состояние пациентов оценивается как стабильное.

«На этом этапе в лаборатории НЦОМиД проведено HLA-исследование пары донор—реципиент, и результаты полностью совпали с данными референс-лаборатории. Это подтверждает высокий уровень качества и достоверности выполняемых исследований. Специалисты центра отмечают, что проект станет важным шагом к развитию современной трансплантологии в Кыргызстане и будет реализовываться на системной и долгосрочной основе», — добавили в министерстве.
