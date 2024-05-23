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Общество

Мошенники подделывают сайт 24.kg и распространяют ложную информацию

Мошенники создали фейковый сайт информационного агентства 24.kg и распространяют ложную информацию.

На сайте указано, что якобы президент подписал указ о новой программе для борьбы с бедностью. Всем желающим при этом обещают дополнительный доход. Мошенники также используют видео и аудио с участием главы государства.  

— скрин
Фото — скрин. Этот сайт фейковый. Обращайте внимание на адреса в интернете, где публикуют подобные новости

Информационное агентство 24.kg не делало подобных публикаций. Все новости выходят только на нашем сайте, который можно найти по адресу www.24.kg, и на официальных страницах информационного агентства в социальных сетях.

Кстати, сегодня с подобным же заявлением выступила пресс-служба Министерства иностранных дел. По ее данным, в социальных сетях распространяют поддельные рекламные видео с участием главы МИД Жээнбека Кулубаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294829/
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