Мошенники подделывают сайт 24.kg и распространяют ложную информацию

Мошенники создали фейковый сайт информационного агентства 24.kg и распространяют ложную информацию.

На сайте указано, что якобы президент подписал указ о новой программе для борьбы с бедностью. Всем желающим при этом обещают дополнительный доход. Мошенники также используют видео и аудио с участием главы государства.

Фото — скрин. Этот сайт фейковый. Обращайте внимание на адреса в интернете, где публикуют подобные новости

Информационное агентство 24.kg не делало подобных публикаций. Все новости выходят только на нашем сайте, который можно найти по адресу www.24.kg, и на официальных страницах информационного агентства в социальных сетях.