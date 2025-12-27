19:31
Происшествия

Кыргызстанцы получают мошеннические ссылки под видом новогодних поздравлений

В преддверии новогодних праздников в мессенджерах и социальных сетях зафиксировано массовое распространение мошеннических ссылок, замаскированных под новогодние поздравления, розыгрыши и подарки. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, злоумышленники рассылают сообщения с обещаниями денежных призов, бонусов или подарков якобы от государственных органов, банков или известных лиц.

«При переходе по таким ссылкам граждан просят ввести персональные данные, реквизиты банковских карт либо коды подтверждения, что в дальнейшем используется для хищения денежных средств и взлома аккаунтов. МВД призывает граждан быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать личные сведения, даже если сообщение выглядит как официальное поздравление или пришло от знакомого контакта», — говорится в сообщении.

В случае утечки персональных данных или подозрения на мошенничество необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел по номеру 102.
